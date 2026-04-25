Muchas aerolíneas han cancelado y han subido precios por el impacto de la guerra en Irán

La guerra de Irán pone el foco en España como destino mundial para este verano

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La guerra y el conflicto en Oriente Medio y, sobre todo, el bloqueo que continua en el estrecho de Ormuz está llevando ya a algunas compañías aéreas a anunciar recortes en su plan de vuelos y subidas de precios como el grupo IAG, matriz de Iberia, o British Airways, como informa desde Londres el reportero Daniel Postico.

Air Transat, una de las principales aerolíneas de Canadá, anunciaba este miércoles que suspenderá centenares de vuelos este año a Europa y el Caribe "en respuesta a la crisis sin precedentes del combustible de aviación y a la excepcional volatilidad de los mercados de la energía".

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Wizz Air hará "todo lo posible" para no cancelar vuelos ni subir precios por el impacto de la guerra

Por su parte, Wizz Air garantiza que hará "todo lo posible" para no verse obligada a cancelar vuelos o a subir precios ante el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro energético de sus aviones, ya que por el momento asegura no tener problemas de desabastecimiento. Además, destaca que este verano los países del Mediterráneo como España serán los 'destinos refugio' alternativos a las zonas en conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha explicado el portavoz de la aerolínea húngara, Andras Rado, en una rueda de prensa para presentar sus nuevas rutas desde el aeropuerto de Valencia, preguntado por si la guerra tendrá un impacto en su oferta de vuelos o si ya afecta a su suministro.

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"Todavía no hemos cancelado ni un vuelo y no queremos cancelarlos, queremos hacer todo lo posible por los pasajeros porque muchos de ellos ya tienen las vacaciones contratadas", ha manifestado, y ha subrayado que por el momento Wizz Air no tiene problemas de desabastecimiento ni contempla una subida en el precio de los billetes a causa de la guerra.

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Según ha indicado, actualmente están estudiando varias opciones ante el riesgo de falta de suministro, aunque confían en la previsión de que el estrecho de Ormuz se reabra "en unos días o semanas". También ha señalado la disponibilidad de combustible en los aeropuertos de España, Hungría o Italia.

Lufthansa cierra su filial CityLine por el aumento del precio del combustible

Grupo Lufthansa ha aprobado un paquete de medidas para paliar los efectos del incremento del precio del queroseno, que ha más que duplicado su valor desde antes del inicio de la guerra de Irán, y retirará este mismo sábado los 27 aviones con los que opera su filial de corto radio CityLine.

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La compañía ha anunciado que este paquete de medidas responde también al incremento de las cargas adicionales derivadas de los conflictos laborales en un contexto en el que los trabajadores de Lufthansa tienen convocada una huelga que ha obligado a cancelar cientos de vuelos.