Zelenski, el señor de la guerra robotizada

Zelenski muestra sus guerreros robóticos en una espectacular presentación

Ucrania usará por primera vez en la historia dos robots humanoides en la guerra con Rusia

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Ucrania es más optimista con la victoria de Peter Mayar en Hungría que, parece, permitiría desbloquear las ayudas de la Unión Europea para una guerra cada vez más robotizada. Zelenski, como un señor de la guerra del futuro, aparece ante un arsenal bélico, con una iluminación profesional, una puesta en escena cinematográfica para anunciar un hecho sin precedentes en un campo de batalla: la captura de una posición rusa por medio exclusivamente de robots no tripulados, sin intervención de infantería y sin bajas ucranianas.

Pasea entre misiles de largo alcance, kamikazes, sistemas de interceptación, vehículos o robots y explica el uso de este armamento en la guerra contra Rusia.

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El ratel, un "robot kamikaze' cargado con minas antitanque o módulos de combate para destruir vehículos. "El operador puede hacer saltar por los aires el equipo enemigo desde un lugar seguro". Este vehículo terrestre no tripulado ya ha pasado las pruebas de campo y ha comenzado su fabricación en masa.

Es un sistema terrestre no tripulado capaz de lanzar de forma remota una cabeza de guerra potente y que fuera resistente a las interferencias propias de la guerra electrónica, una de las especialidades de Rusia. Es capaz de transportar una carga útil de 40 kilogramos a una velocidad de 24 km/h y con una autonomía que alcanza los 5 kilómetros o 2 horas. Además, se acompaña de una pequeña aeronave no tripulada que se encarga de monitorizar su progreso y que puede integrar un repetidor de señales para incrementar el rango operativo del Ratel.

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El Termite, que puede ser tanto transporte o plataforma de armas ligera el Ardal: para operaciones de asalto en zonas de alto riesgo.

El Lynx chino, diseñado para explorar terreno complicado.

El Zmiy o el Volya que tiene muchas funciones, entre otras, colocar minas. Ambos forman parte de una nueva era de "robots asesinos" ucranianos —junto con modelos como Ratel, TerMIT, Ardal y Protector— que en abril de 2026 lograron tomar posiciones rusas sin la intervención directa de soldados humanos. Maquinaria que permite junto a drones caseros o más pequeós asaltar posiciones peligrosas sin intervención de humanos directamernte.

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En solo tres meses, según el presidente de Ucrania, ha destacado que estos robots han realizado más de 22.000 misiones. También tienen otra cara, la más infame, la de grabar ejecuciones a soldados que ya se han rendido y que no dejamos de ver en redes sociales.