El miedo dispara la demanda de búnkeres en España: entramos en uno

Sandra Mir Lidia Camón 19 MAR 2026 - 16:22h.

España es el 25 país más seguro del mundo, según el Índice de Paz Global 2025, elaborado por el Institute for Economics and Peace.

El contexto del orden internacional se muestra hoy convulso y violento y la demanda de búnkeres crece en España.

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El contexto del orden internacional se muestra hoy convulso y violento. Podemos saber si nuestro país es seguro gracias al Indice Global de Paz que se elabora todos los años. Se evalúan 163 países a través de 23 indicadores vinculados a conflictos y militarización, y este muestra que hay más de medio centenar de guerras activas. La cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

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Los expertos consideran que hay ciertos factores relevantes para poder sobrellevar un conflicto a nivel mundial. La ubicación geográfica es primordial, ya que un país está más protegido si se encuentra fuera de un lugar estratégico militar y económicamente. Por otra parte, se valora la neutralidad política y militar, además de la autosuficiencia alimentaria y energética. Otros elementos clave son la gobernanza estable, que pueda orientar a la población en caso de guerra; la cohesión social y la capacidad de preparación civil ante emergencias.

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Y este es el mapa, con colores verdes azules lo más seguros y en rojos lo más peligrosos. El país más seguro es Islandia, un país que por cierto, no tiene ejército pero sí una energía geotérmica suficiente para abastecer todo el territorio. Le siguen Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza. Los más inseguros Rusia, Ucrania y Sudán. España está en el puesto 25. Estamos peor que Portugal, pero mejor que otros como Francia o Italia que está en el 33. Según el estudio, más de 70 países han participado en guerras fuera de sus fronteras en los últimos cinco años.

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En este contexto, la demanda de búnkeres en España se dispara. Y Noticias Cuatro ha entrado en uno de ellos. Se estima que en España hay 400 privados y hay empresas que ya tienen hasta lista de espera. Estamos entrando a través de una puerta de 800 kilos a un búnker construido en 1982, que cumple todos los requisitos de seguridad.

Fernando, CEO de Bunkerfd analiza la realidad de los búnkeres en España hoy. No solo los piden los ricos sino que la clase media se está apuntando a ellos. Marbella es el lugar estrella para tener uno. Los hay desde 40.000 euros.

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Y cómo son los búnkeres en España. Tienen que tener un cuadro eléctrico para alimentar el búnker, con un respaldo de un grupo electrógeno de gasooil. Depósitos de agua potable de 1.500 litros. Las puertas de seguridad están forradas con acero de más de dos centímetros de espesor. Un sistema que marca la radiacación y uno de filtración para que todo el aire que entre dentro del habitáculo sea puro. Tiene incluso salida de emergencias que es todo un túnel para sacar a los propietarios fuera de la propiedad. El habitáculo se hace de acero y luego se forra con hormigón con un grosor de 40 centímetros y una profundidad de entre siete y diez metros. Todos los búnkeres son secretos.