Ucrania usará por primera vez en la historia dos robots humanoides en la guerra con Rusia

Ucrania ejecutó 7.495 operaciones robóticas solo en enero de 2026 y lanzó 9.000 drones al día.

Dos Phantom MK-1 han llegado a Ucrania para probar su valía en condiciones reales de combate.

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Ucrania va a usar por primera vez un robot humanoide en primera línea de combate. Es el PHANTOM MK-1. Mide 1,75 y pesa unos 80 kilos. Dos unidades serán desplegadas por el ejercito ucraniano para realizar labores de reconocimiento. La empresa, con sede en San Francisco, confirmó el despliegue en una reciente entrevista de su cofundador Mike LeBlanc con la revista Time, convirtiéndose en la primera vez que se prueba oficialmente un robot humanoide en primera línea de guerra, informa Alvaro Berro. El Phantom MK-1 tiene la apariencia de un soldado con inteligencia artificial. Revestido de acero negro azabache y con una visera de cristal tintado, está pensado también para crear miedo.

"Creemos que existe un imperativo moral para desplegar estos robots en la guerra en lugar de soldados", afirmaba Mike LeBlanc en dicha entrevista. Este veterano del Cuerpo de Marines con 14 años de servicio y múltiples misiones en Irak y Afganistán, cofundador de Foundation, la empresa que fabrica Phantom señala que "el objetivo es que el robot pueda manejar cualquier tipo de arma que un ser humano pueda". LeBlanc afirma que la compañía también mantiene un contacto muy estrecho con el Departamento de Seguridad Nacional sobre posibles funciones de patrullaje para el Phantom a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

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Pero LeBlanc cree que estos robots puede convertirse en armas disuasorias como lo son las nucleares. Sobretodo porque reducirán las diferencias entre los países en casos de combate. LeBlanc cree que los ejércitos gigantescos de robots humanoides acabarán por anular la ventaja táctica de cada bando en cualquier conflicto reduciendo exponencialmente los riesgos de escalada.

Y en este contexto aparece una guerra en la que los dos contricantes con muy desiguales. La guerra en Ucrania parece estar entrando en una nueva fase: algo más distópica, si era posible y se ha convertido en el mayor laboratorio de tecnología militar del mundo. Según la agencia estatal ucraniana United24, el país ejecutó 7.495 operaciones robóticas solo en enero de 2026, la mayoría de carácter logístico —entrega de munición, armas y suministros— aunque algunas de las máquinas ya portaban ametralladoras Kalashnikov y explosivos.

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Leblanc es consciente de que la guerra de Ucrania lo ha cambiado todo, pese a las miles de bajas registradas. "Allí el robot es el principal combatiente y los humanos están en apoyo. Es justo lo contrario de cuando estuve en Afganistán: los humanos lo eran todo y contábamos con herramientas complementarias". Ucrania, que ahora lanza hasta 9.000 drones al día.

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Cada vez más, todos los aspectos de la guerra de Ucrania se están automatizando. Lo más sorprendente ha sido la proliferación de drones autónomos, que cuentan con software capaz de transportar cargas útiles a cientos de kilómetros y fijar un objetivo. Los cuadricópteros ucranianos con inteligencia artificial pueden atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando fallan las comunicaciones y el control remoto se vuelve imposible. La visión artificial puede identificar y eliminar objetivos específicos, incluso volando a través de ventanas para asesinar a personas

El Phantom MK-1 es una máquina con apariencia humana que se mueve y dispara como un soldado

El Phantom MK-1 es una máquina con apariencia humana capaz de moverse, cargar equipo e incluso utilizar armas como un soldado. Capacidades que ya hemos visto en otros robots de este tipo, pero aplicadas a la guerra. El objetivo es enviar máquinas donde antes iban personas. Misiones de reconocimiento, transporte en zonas bajo fuego o desactivación de explosivos. Phantom MK-1 está entrenado para ello. No es la primera vez que vemos robots en misiones de guerra, pero no eran humanoides. Se han visto robots perro en el terreno o algunos para trasladar heridos, llevar munición o víveres o adentrarse en líneas enemigas para evitar bajas humanas.

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El sistema no actúa de forma completamente autónoma. Está diseñado bajo el principio de human-in-the-loop (supervisión humana), por lo que el robot gestiona su movimiento y navegación de manera independiente, pero le deja al operador humano la última palabra sobre cualquier decisión letal. Foundation planea fabricar hasta 50.000 unidades del Phantom para finales de 2027.

Como señala la revista Time, todo puede ser relativa además de los conflictos éticos que conlleva el uso de robots humanoides en guerras. En el contexto de una drástica militarización de la sociedad estadounidense —con agentes del ICE fuertemente armados invadiendo las ciudades de EE. UU- la realidad de ver soldados impulsados por IA con directivas de misión y cadenas de mando opacas puede quebrar de manera irremediable los derechos civiles.