La guerra de Irán pone el foco en España como destino mundial para este verano

Cristina Montalvo 09 ABR 2026 - 16:30h.

La patronal de las grandes empresas turisticas ha mejorado sus previsiones de actividad para los próximos meses

Los precios de los billetes de avión suben también por la guerra: así se han incrementado en vuelos de corta y larga distancia

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La patronal de las grandes empresas turisticas ha mejorado sus previsiones de actividad para los próximos meses. Precisamente, por las implicaciones que tendrá en el sector la guerra de Irán.

El conflicto va a tener impactos negativos y positivos en el turismo español, pero dice Exceltur que en un contexto de guerra corta y acotada territorialmente, van a pesar más los segundos. Porque la percepción de nuestro país como destino seguro va a atraer un mayor número de turistas, sobre todo del segmento vacacional familiar y este impacto va a ser mayor que los efectos economicos relacionados con los aumentos de costes y la caída del consumo. Por eso, la patronal ha revisado al alza ligeramente, en una décima, el crecimiento del PIB turistico para este año hasta el 2,5%.

Pese a este optimismo en medio de la guerra, hay actividades turísticas que sí están sufriendo ya sus efectos. Todas las empresas del sector están notando ya dicen, un fuerte aumento de los costes operativos, por el petróleo, la energía y los suministros. Las compañías de transporte son las que ya valoran un escenario de mayor preocupación porque prevén también un descenso de las ventas ya para este trimestre, sobre todo, en las relacionadas con las la conectividad aérea. En cambio, los hoteles, más los vacacionales que los urbanos y las empresas de ocio, esperan facturar más.

Y todo esto tras un comienzo de año que ha sido bueno, a pesar del conflicto bélico y de que se han multiplicado, dice el sector, las circustancias imprevistas. Los problemas de conectividad ferroviaria en Andalucía, condiciones climáticas adversas en el sur de España y en Canarias han tenido las reservas en vilo. Pero, aun así, la patronal dice que la fortaleza del destino ha permitido cerrar el trimestre en positivo con un aumento de las ventas del 4%.