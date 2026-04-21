Cristina Montalvo 21 ABR 2026 - 15:52h.

Las aerolineas han programado casi 259 millones de asientos y esto es cerca de un 6% más que en la pasada temporada de verano.

El impacto en los precios de la energía ya dispara la inflación y también las protestas ciudadanas

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En España, las líneas aéreas esperan un verano de récord de pasajeros a pesar del impacto de la guerra de Irán. Las aerolineas han programado casi 259 millones de asientos y esto es cerca de un 6% más que en la pasada temporada de verano, que va de abril a octubre.

Son unas perspectivas optimistas, a pesar de que la patronal del sector dice que estamos en un momento más incierto que nunca por la guerra. Pero precisamente ese conflicto explica parte de ese aumento de la oferta. Es un efecto coyuntural por la llegada de viajeros que buscan en España un destino seguro. ¿Efectos negativos? Los precios. El del queroseno se ha duplicado y una parte de este incremento se trasladará a los billetes y habrá que ver si eso retrae la demanda.

Las lineas aéreas dicen que no tienen miedo a un problema de suministro, que está garantizado, porque más del 80% del que se utiliza aquí procede de refinerias españolas y no de la importación, al contrario de lo que sucede en otros paises. Por esto España está en mejor posición en este asunto pero, además, el Gobierno ha asegurado que estas refinerias están reforzando su producción de querosano de cara al verano y que las reservas están en máximos. Así que no se prevén cancelaciones, los ajustes de programación que se están haciendo son los habituales y los problemas solo podrían aparecer en los vuelos de regreso de otros aeropuertos fuera de España.

Hay países más expuestos a la compra combustible procedente del Golfo y por eso algunas compañiías como Luftansa o KLM sí han anunciado un recorte de frecuencias en algunas rutas aereas. La Comisión Europea ha alertado de una posible crisis del queroseno y por eso estudia un plan de solidaridad que permita vigilar y coordinas y compartir reservas, algo parecido a lo que se hizo con las vacunas. Aún no hay detalles de este plan, pero España ya ha dicho que contribuirá, claro, a que Europa esté mejor.