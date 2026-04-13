Los riesgos de estrangular el Estrecho de Ormuz

Beatriz Benayas 13 ABR 2026 - 20:58h.

Mientras persista el bloqueo, la economía se resentirá.

Trump impone su mano de hierro en el Estrecho de Ormuz: "O pasan todos los barcos, o ninguno"

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Mientras el mundo está atento a lo que pasa en el Estrecho de Ormuz, el petróleo sube un 4%. Ha vuelto a los cien dólares porque la tensión en ese punto no presagia nada bueno. Mientras persista el bloqueo, la economía se resentirá. No dejar salir a petroleros va a seguir estrangulando la oferta de petróleo: menos combustible para surtir coches, transporte y aviones.

Primera consecuencia, tendremos menos energía y más cara. La segunda no es menor. Si se frena la salida de cargueros con grano y fertilizantes, se cultivará menos por lo que habrá menos comida y será más cara. La FAO alerta del peligro para la seguridad alimentaria de 45 millones de personas en África. Un tercer riesgo: la rotura de cadenas de suministro a la larga. Los seguros q

Incluso en el mejor de los escenarios, que es que acabase ya la guerra, el FMI da por descontado que no volveríamos a los precios del combustible de antes hasta finales del año que viene.