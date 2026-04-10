El riesgo del peaje de Irán en el Estrecho de Ormuz: "Puede suponer un antecedente"

Cristina Montalvo 10 ABR 2026 - 16:08h.

La Convención de la ONU del derecho del mar prohíbe interferir con los barcos.

Donald Trump ha instado a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas en el Estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este jueves a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán. "Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

A renglón seguido, Trump ha tildado de "muy deficiente" el modo en que está actuando Irán "al permitir el paso del petróleo" por el estrecho de Ormuz, a la par que ha remarcado que "ese no es el acuerdo" alcanzado.

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El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán. No obstante, la noche de este martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.

La Convención de la ONU del derecho del mar prohíbe interferir con los barcos

La Convención de la ONU del derecho del mar prohíbe interferir con los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz. Es un lugar de libre tránsito, según el derecho internacional. La decisión de Irán de imponer controles y peajes no se puede comparar con el pago por atravesar otros pasos como el Canal de Suez o el de Panamá porque estos son infraestructura y Ormuz es un accidente natural. Tampoco por motivos de seguridad porque es el propio irán quien está atacando. Así que los expertos nos dicen que Irán no tendría ninguna base legal para imponer ese peaje que dice que ha incluido en acuerdo de alto el fuego.

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Un peaje, que además, estaría cobrando en criptomonedas, según han informado de que se están produciendo esos pagos, han llegado a decir que de hasta dos milliones de dólares por barco, en criptomonedas o en yuanes con la intención de huir de los conductos dolarizados y poder esquivar las sanciones internacionales. Los investigadores del Instituto Elcano comentan a Noticias Cuatro que esta imposición puede llegar a tener efectos peligrosos, sobre todo en el largo plazo. "Puede constituir un precedente y que otros países decidan medidas similares además de que es ilegal".

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Y ese peaje tambén consecuencuas económicas. Encarecerá algo más las materias primas que atraviesen el Estrecho, pero eso sería un mal menor comparado con el bloqueo total que seguimos teniendo, que sigue encareciendo el precio del petróleo y que se traduce ya en una subida de la inflación de la energía.