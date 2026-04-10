Sin tregua en Líbano: Siguen los ataques entre Israel e Hizbulá

Más de 300 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego en Líbano.

Frágil tregua en Irán entre amenazas mutuas y homenajes a Alí Jameneí

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Más de 300 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego en Líbano. Netanyahu dice que mantendrá la ofensiva, a pesar de que ha anunciado las primeras conversaciones directas con el gobierno libanés, informa desde Beirut, Marcos Méndez. Israel e Hizbuilá no entienden por ahora de treguas y siguen las oleadas de ataques.

El fuego cruzado continúa, a pesar de que Netanyahu, presionado por EEUU, esté ahora dispuesto a hablar con el gobierno libanés para lograr la paz y el desame de Hizbuá, aunque con la duda de qué control real tiene el gobierno libanés sobre esta milicia chií, sostenida por Irán. Mientras todo esto ocurre Paquistán refuerza las medidas de seguridad en vísperas de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que deberían comenzar este sábado. Asistirán equipos negociadores de altísimo nivel político, el vicepresidente de Estados Unidos, y el presidente del parlamento iraní. Todo, en un clima de total incertidumbre porque Teherán avisa que no se sentará a la mesa de las conversaciones hasta que se aplique la tregua en Líbano, por mucho que Albares, ministro de Exteriores español, le anime a hacerlo.

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La Liga Árabe condena la "brutal agresión israelí" y pide incluir a Líbano en el alto el fuego

La Liga Árabe ha condenado este viernes la "brutal y bárbara agresión israelí" contra Líbano y ha reafirmado su apoyo a Beirut, al tiempo que ha expresado su apoyo a la inclusión del país en la tregua de dos semanas recientemente pactada entre Estados Unidos e Irán.

El secretario general del organismo, Ahmed Abul Gheit, ha trasladado al primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, su "total solidaridad" ante los bombardeos israelíes, antes de lamentar la "difícil situación" en el país, según un comunicado publicado por la Liga Árabe en redes sociales.

Así, ha respaldado los esfuerzos de Líbano para ejercer el control único de las armas, en referencia a los intentos de desarmar al partido-milicia chií Hezbolá, así como la decisión de Beirut de iniciar negociaciones con Israel para intentar cerrar un acuerdo de paz.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.

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Pakistán y Francia insisten en la plena aplicación del alto el fuego en Líbano

Pakistán y Francia han recalcado este viernes la necesidad de la plena aplicación en Líbano del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán, en un momento en el que Islamabad busca acoger negociaciones entre las partes para un cese de las hostilidades tras el alto el fuego de dos semanas pactado esta semana.

En una llamada, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y su colega francés, Jean-Nöel Barrot, han coincidido en su preocupación por la situación en Líbano, recalcando que se debe extender el alto el fuego a este país. "Expresaron su preocupación por las graves violaciones del alto el fuego en Líbano y subrayaron la importancia de la plena implementación y el respeto del alto el fuego", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Pakistán sobre el contacto.

Barrot ha felicitado a Pakistán por su papel para lograr una tregua temporal y expresó el apoyo de Francia a los esfuerzos continuos de Islamabad "hacia una vía diplomática para una paz y estabilidad duraderas en la región".

Israel lanzó el miércoles sus ataques más masivos desde el inicio de la guerra contra Líbano, justo cuando entraba en vigor un alto el fuego que implica a Estados Unidos, Irán y sus aliados, pero que según la parte estadounidense no se aplica a Líbano, pese a que en un primer momento el país mediador, Pakistán, sí que confirmó este punto.

Un día después, el jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" al partido milicia chií Hezbolá, si bien quedan por concretarse los detalles de este proceso de conversaciones