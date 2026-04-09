Frágil tregua en Irán entre amenazas mutuas y homenajes a Alí Jameneí

La frágil tregua en Irán pervive con muchas incertidumbres y amenazas mutuas.

Los puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto

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La frágil tregua en Irán pervive con muchas incertidumbres y amenazas mutuas. La apertura del Estrecho de Ormuz, el alto el fuego en Líbano -que EEUU dice que nunca se ha contemplado y que Irán considera vital para lograr el alto el fuego-, y las reservas de uranio -que Irán quiere poseer, algo a lo que EEUU se niega- son los puntos claves en los que difieren tanto Irán como EEUU.

Pocas veces una tregua ha sido tan frágil y controvertida, entre otras cosas porque no se han publicado los términos del alto el fuego. Y ambas partes, Estados Unidos e Irán, presentan versiones contradictorias de lo acordado.

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Irán, de momento, se planta, desarma la negociación y amenaza con responder con contundencia, mientras que Trump vuelve a la carga y afirma que sus tropas permanecerán en la zona hasta que se cumpla el acuerdo. Y si no se cumple, asegura en sus redes sociales que "comenzará la guerra, más grande, mejor y más fuerte que nunca." Todavía quedan dudas sobre el alto el fuego. Hoy una delegación de Estados Unidos viaja a Pakistán, mediador en el conflicto, donde se reunirá a partir de mañana con representantes iraníes.

La realidad es que hoy Irán mantiene el Estrecho de Ormuz cerrado y, según lo acordado, este paso debería estar ya abierto.

Este sábado los equipos de ambos países van a negociar en Paksitán. El de Estados Unidos, estará encabezado por el vicepresidente Vance, quien ya ha dicho que si los iraníes mienten, hacen trampa o intentan impedir el acuerdo, se darán cuenta de que el Presidente de los Estados Unidos no se anda con rodeos.

Y mientras todo esto ocurre una parte del pueblo iraní sale a la calle para homenajear al líder supremo asesinado, Alí Jameneí, con la incertidumbre de si se cumplirá o no el acuerdo para la paz.