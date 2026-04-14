El impacto en los precios de la energía ya dispara la inflación y también las protestas ciudadanas

Cristina Montalvo 14 ABR 2026 - 16:23h.

La Agencia Internacional de la Energía ha advertido hoy de que la demanda de petróleo se hundirá este año si continua la guerra

Los riesgos de estrangular el Estrecho de Ormuz: comida y petróleo más caro y riesgos de suministro

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Los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz se multiplican. El impacto en los precios de la energía ya está disparando la inflación y también las protestas ciudadanas.

Las últimas se han producido en Irlanda. Allí los precios de los combustibles han tenido casi una semana paralizado al país, con protestas generalizadas y el bloqueo de las principales carreteras y la única refineria, que han puesto en riesgo el suministro en una cuarta parte de las gasolineras.

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El gobierno, que ha tenido que reforzar las ayudas para afrontar la subida de los combustibles, va a afrontar hoy mismo una moción de confianza por la gestión de esta crisis motivada por la guerra de Irán.

Y aquí en España, los efectos ya se notan, y mucho, en el IPC que ha subido en marzo más de un punto. Se sitúa en el 3,4%. Este habría sido aun mayor hasta el 3,8% sin los efectos de las rebajas fiscales para la electricidad y los combustibles.

A pesar de ellas, el gasóleo se ha encarecido un 20% respecto a febrero y la gasolina un 8%. La inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos, repunta también ligeramente. Además, hay que destacar que el IPC se ha incrementado más en España que en la media de la UE.

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Y todos estos efectos irán a peor cuanto más dure el conflicto. Cada día que pasa se agudizan los temores sobre el abastecimiento de gas, de crudo, y de los productos derivados. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido hoy de que la demanda de petróleo se hundirá este año si continua la guerra. Y también del riesgo de que Europa se quede sin queroseno para sus aviones este verano. No solo eso. Los problemas se extienden a la agricultura y a la producción tecnológica.

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Según el FMI, el PIB de España avanzará un 2,1% en 2026, frente al 1,1% del conjunto de la zona del euro, mientras que el impulso será de un 1,8% en 2027, ante el 1,2% que crecerá la zona euro. De su lado, el FMI proyecta una inflación media del 3% en España en 2026. De su lado, el FMI señala que la tasa de paro en España se mantendrá por debajo del 10% en 2026 y 2027, consolidando la mejora sostenida de los últimos años.