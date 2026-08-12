El rescate de Daniela, de 32 años, acaba con final feliz tras 36 horas de angustia

Sandra Mir 12 AGO 2026 - 15:08h.

El rescate de Daniela ha mantenido en vilo a todo el país tras 36 horas.

Colombia ha temblado mes y medio después que Venezuela: similitudes y diferencias

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Uno de esos rescates que ha mantenido en vilo a millones de colombianos es el de Daniela, una mujer de 32 años que se ha pasado 36 horas bajo los escombros en la ciudad de Pereira. Johanna ha estado horas hablando con Daniela, desde el inicio de un tenso rescate. Dándole ánimos y seguridad.

Del hotel en el que se alojaba Daniela, de 32 años solo quedan unas placas. Para el rescate es inevitable perforar con cuidado. Con cada piedra que separan se produce un intento de rescate, tiran de las piernas de Daniela, poco a poco, pero hay que parar,. La estructura puede venirse abajo. Los bomberos estudian su estado.

Han pasado 36 horas despues del temblor. Ya llevan 7 horas de rescate. Por fin hay acceso. La sabana azul augura que Daniela va a salir del infernal túnel de piedras en el que estaba atrapada. Daniela se recupera en el hospital, un épico rescate del que ha hablado también el presidente de Colombia llamando héroes de la patria a los bomberos.

Héroes que rezan y se aplauden, pero solo unos segundos. El tiempo corre en su contra. Quedan otras Danielas a las que salvar.