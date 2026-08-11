Colombia ha temblado mes y medio después que Venezuela: similitudes y diferencias

Beatriz Benayas 11 AGO 2026 - 20:47h.

Colombia ha temblado mes y medio después que Venezuela, pero los terremotos no han sido iguales ni consecuencia uno del otro.

Dos minutos de terremoto en Colombia: del horror y el miedo a más réplicas, a la búsqueda de supervivientes

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Colombia ha temblado mes y medio después que Venezuela. Han sido seísmos de magnitud similar pero con grandes diferencias. Podrían parecer dos terremotos muy parecidos de primeras ya que su magnitud es casi igual: 7,5 en la escala Richter en Venezuela y 7,4 en Colombia.

Pero hay otro factor que los hace muy distintos: la profundidad a la que han ocurrido. El segundo temblor de los dos seguidos que sufrió Venezuela fue muy superficial, a solo 10 kilómetros de profundidad, mientras que el de Colombia se ha producido a 100 kilómetros bajo el suelo, diez veces más abajo.

No solo la profundidad es distinta. La forma en la que se ha generado el temblor también. En el caso de Venezuela, fue más violento porque hubo choque de dos placas tectónica mientras que en Colombia además de estar mucho más profundo, lo que ha ocurrido es que una placa, la placa de Nazca, se ha deslizado por debajo de otra, la de Sudamérica. No ha habido choque.