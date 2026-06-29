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Risto Mejide sorprende con una inesperada incorporación en 'Todo es mentira': "Me hace mucha ilusión presentárosla"

Risto Mejide sorprende con un inesperado fichaje en 'Todo es mentira': "Me hace mucha ilusión presentárosla"
Risto Mejide anuncia una nueva incorporación en el programa. 'Todo es mentira'
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A la vuelta de publicidad, Risto Mejide anuncia que en 'Todo es mentira' se encuentran en una semana de estrenos: la edición del verano del programa, el primer libro de Santos Cerdán... Sin embargo, el presentador no puede esperar a anunciar otro de ellos: "Os voy a adelantar otro de los estrenos que ya os contaremos más adelante qué función va a desempeñar".

"Después de 1872 programas este vuestro programa favorito, y cada día el de más gente, por fin tenemos... una mascota", revela Risto Mejide. "Y no es ninguno de los cómicos", bromea Miguel Ángel Martín.

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Se trata de 'Bulito' y "como todo los bulos pequeñitos es adorable, te lo quieres llevar a casa y te lo quieres creer desde el principio", señala el presentador antes de ponerlo sobre la mesa. Cada día se lo tendrá que llevar uno de los del equipo a casa y devolverlo al siguiente, según informa el presentador. Pero... ¿Quién será el primero en hacerlo?

El primer colaborador en llevarse a 'Bulito' a casa

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Antes de concluir la sección de 'Balones fuera', Risto Mejide decide quién se lleva a casa a 'Bulito' por su estreno en el programa: "Hoy se lo ha ganado...". El colaborador seleccionado es aquel que fue el primer entrevistado de 'Viajando con Chester'... ¡Descúbrelo dándole play al video!

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