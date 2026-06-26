Así ha sido la reacción de la voz del pueblo en 'Todo es mentira' al escuchar el tenso rifirrafe entre Ignasi Guardans y Ana Vázquez

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Al escuchar a Ignasi Guardans asegurar en 'Todo es mentira' que el juez Calama "ha violado la ley" al verse afectado el derecho a la intimidad de Zapatero, Ana Vázquez salta señalando que el PSOE sigue recordándoles el mensaje de Rajoy de "Luis, sé fuerte".

En ese momento se abre un intensísimo debate entre el analista y la diputada popular que es interrumpido por la voz del pueblo, en este caso representado por Cayetano Martínez de Irujo, quien estalla en el programa como nunca antes.

El estallido de Cayetano Martínez de Irujo

"Como ciudadano, me repugna estas discusiones políticas", comienza a argumentar el colaborador. Haciendo referencia a la situación actual en el país, asegura que "no hacen más que tirar contra los jueces, periodistas y UDEF" cuando "estamos viendo una podredumbre de dirigentes": "¡Los ciudadanos estamos asqueados y abochornados y hartos ya de ideologías políticas y de basura putrefacta!".

Al responder Ignasi Guardans, ambos se enzarzan en otro intensísimo rifirrafe hasta que Laila Jiménez interviene y pide calma a los colaboradores.