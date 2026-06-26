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Cayetano Martínez de Irujo explota ante el tenso rifirrafe entre Ignasi Guardans y Ana Vázquez: "¡Estamos asqueados y abochornados!"

Cayetano Martínez de Irujo estalla tras el pique entre Ignasi Guardans y Ana Vázquez: "Estoy harto de esta podredumbre de argumentos"
Cayetano Martínez de Irujo estalla. 'Todo es mentira'
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Al escuchar a Ignasi Guardans asegurar en 'Todo es mentira' que el juez Calama "ha violado la ley" al verse afectado el derecho a la intimidad de Zapatero, Ana Vázquez salta señalando que el PSOE sigue recordándoles el mensaje de Rajoy de "Luis, sé fuerte".

Ignasi Guardans sostiene que el juez Calama ha "violado la Ley" y explica por qué: "Dejadme en antena que explique"
Ignasi Guardans sostiene que el juez Calama ha "violado la Ley" y explica por qué: "Dejadme en antena que explique"
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En ese momento se abre un intensísimo debate entre el analista y la diputada popular que es interrumpido por la voz del pueblo, en este caso representado por Cayetano Martínez de Irujo, quien estalla en el programa como nunca antes.

El estallido de Cayetano Martínez de Irujo

"Como ciudadano, me repugna estas discusiones políticas", comienza a argumentar el colaborador. Haciendo referencia a la situación actual en el país, asegura que "no hacen más que tirar contra los jueces, periodistas y UDEF" cuando "estamos viendo una podredumbre de dirigentes": "¡Los ciudadanos estamos asqueados y abochornados y hartos ya de ideologías políticas y de basura putrefacta!".

Al responder Ignasi Guardans, ambos se enzarzan en otro intensísimo rifirrafe hasta que Laila Jiménez interviene y pide calma a los colaboradores.

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