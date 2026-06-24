Risto Mejide señala este "error democrático" de Pedro Sánchez en su comparecencia

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Durante la entrevista a Ana Vázquez en 'Todo es mentira', el presentador le pregunta a la diputada popular por su opinión sobre la comparecencia de la mañana de Pedro Sánchez en el Congreso.

"En el 2014, Sánchez decía que en política hay que pedir perdón y asumir responsabilidades políticas", recuerda la colaboradora. Sin embargo, asegura que en el día de hoy ha hecho "todo lo contrario".

Además, señala algo que le ha llamado la atención y eso es que no ha mencionado al PSOE, si no a su organización "intentando que no se mezcle el partido con toda la corrupción". Es en ese momento en el que Risto Mejide da su opinión sobre la misma.

La opinión de Risto Mejide sobre la comparecencia de Sánchez

El presentador se centra en una de las cosas más comentadas de la comparecencia y ese ha sido el 'Y tú más' donde el presidente de Gobierno ha nombrado los casos de corrupción del resto de partidos: "Yo creo que ha muerto el 'Y tú más' y ha nacido el 'Vosotros más'".

"Yo he estado escuchándolo atentamente y a mí me parece un error democrático. Si tú crees en las Instituciones y crees que tu país merece un nivel democrático y que no se carcoma la estructura del Estado, lo último que haces es decir 'Vosotros más'", señala. Y es que a Risto Mejide le daban ganas de decir "Todos a casa", confiesa.