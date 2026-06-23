Marino Turiel analiza la sentencia del caso mascarillas

Ponte al día con la actualidad nacional con los programas completos de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







En 'Todo es mentira' reciben al abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, para hablar del tema de la semana: la sentencia del caso mascarillas.

El letrado hace una valoración personal de la sentencia, la cual asegura que "no contesta a los argumentos de la defensa". Por otra parte, señala el camino que van a seguir ahora y si creen que tienen posibilidad de que el recurso prospere, algo que puedes descubrir en el video principal de esta noticia.

Además, aprovecha para aclarar un "ataque directo a la sentencia" que ha hecho el magistrado emérito del Tribunal Supremo en Televisión Española asegurando que "las defensas hicieron mención expresa a la vulneración del derecho a la doble instancia jurisdiccional".

Una vez comenta su opinión sobre la pena a Aldama, la cual ha sido ampliamente comentada durante el programa, Risto Mejide le pregunta sobre cómo se encuentra tras la publicación de la sentencia.

Así se encuentra Ábalos tras la sentencia

"Está impactado porque no se lo esperaba", confiesa. Y es que no esperaban que "la sentencia fuese tan extrema y dura" dado que "ninguno de los temas de contratación hay cohecho o tráfico de influencias": "Son delitos dificilísimos de probar y lo da por sentado con una flexibilidad impactante".

En cuanto a si Ábalos se encuentra esperanzado, señala: "Nos ha puesto a trabajar a todos en plan bestia".