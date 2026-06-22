Así ha ido la entrevista con Víctor Ábalos tras conocer la sentencia de su padre por el caso mascarillas

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Víctor Ábalos entraba en 'Todo es mentira' tras salir a la luz la sentencia condenatoria a su padre por el caso mascarillas y confesaba cuál había sido su conversación con el mismo. Es en ese momento donde también cargaba contra la decisión del Tribunal Supremo por considerar que Aldama "se ha ido de rositas":

Por otra parte, Risto Mejide se interesaba por saber si algún político en activo se había puesto en contacto con él tras el veredicto y, aunque el colaborador del programa no logra recordarlo, lo cierto es que hay muchos que le han escrito al hijo del exministro y que jamás habría pensado que sucedería:

Víctor Ábalos señala en exclusiva al responsable de la campaña en su contra

El entrevistado ha asegurado que la vida "disoluta" de su padre ha sido una estrategia determinante para que "nadie viera ningún tipo de irregularidad, ni indefensión en su causa". De hecho, señala "en exclusiva" quién ha sido el responsable de la campaña de deshumanización contra José Luis Ábalos ya que se enteró "recientemente": "Ha venido iniciada por fuego amigo y tengo ya identificadas a las personas que han filtrado a ciertos medios de comunicación del PSOE". Al contarlo, apunta: "Quizás mi padre me pegue una colleja".

El hijo de Ábalos, visiblemente afectado

Durante la entrevista, Víctor Ábalos se detiene para coger aire visiblemente afectado: "Hoy tengo la cabeza...". Y es que esto también le afectará a su vida personal: "Yo saldré adelante, lo he hecho siempre. A mi no se me caen los anillos, de lo que sea. No necesito ferraris, ni yates, ni barcos. No necesito nada, lo único que me vale a mí son mis valores y mi educación".