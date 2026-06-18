Pedro Jiménez 18 JUN 2026 - 19:43h.

El presentador de 'Todo es mentira' se ha mostrado tajante tras las palabras del presidente del Gobierno sobre las joyas de Zapatero

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Risto Mejide ha opinado tras las palabras de Pedro Sánchez asegurando que todos los presidentes del Gobierno han recibido regalos, subrayando en plató que “es muy grave” que minimice la situación.

Todo ha ocurrido cuando 'Todo es mentira' ha emitido a modo de última hora las declaraciones de Pedro Sánchez a las joyas de Zapatero, señalando que "todos los presidentes del gobierno han recibido regalos".

Pues bien, ha sido en ese preciso momento cuando Risto Mejide ha subrayado, tras unos instantes de silencio, lo siguiente: "Pues nada... a ver... no hay que tratar a la gente de idiota. ¿Cómo puede decir eso? ¿Se le han caído las joyas en una caja fuerte y no se ha dado cuenta?".

Posteriormente, el presentador de 'Todo es mentira' ha indicado que el presidente del Gobierno "elude la cuestión principal": "Es como si te hago hablar de fútbol porque ha habido una lesión de un jugador determinado y me dices que el fútbol es un deporte muy completo. Ya, pero estábamos hablando de esa lesión".

Risto Mejide, tajante en 'Todo es mentira'

"Ya lo sé que los regalos pueden ir de un lado y de otro, pero estamos hablando de qué cuantía de regalos, de cómo han acabado en esa caja fuerte... de que no lo ha declarado ni lo ha hecho público. Hay mil cosas ahí que son cosas feas. Omitir esas cosas feas es tratar a la gente de imbécil", ha apuntado Risto Mejide, de manera tajante.