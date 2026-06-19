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La declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional ha salido a la luz en forma de audios en los que se puede apreciar la tensa conversación que se produjo entre el juez José Luis Calama y el exlíder del PSOE. Y es que, tras analizar estos audios, ha llamado mucho la atención la actitud del juez durante el interrogatorio.

El magistrado lanzó así varias pullas ante el expresidente Zapatero durante su declaración con comentarios como "no soy una madre abadesa" o "tiene que guardar silencio cuando yo hablo", desvelando la retranca de Calama. La situación derivó de tal manera que el propio juez justificó ante Zapatero la subida de tono diciendo que tenía que ser incisivo para declarar.

Tanto estricto como dicharachero: así se mostró el juez Calama ante Zapatero, con frases como "soy juez instructor y tengo, muchas veces, que ser incisivo". Pero Zapatero supo defenderse bien, pues cuando Calama dijo eso de "el dato mata el relato, quien cobró fue usted", el expresidente le respondió con un rotundo "y quien trabaja intensamente soy yo, si me permite".

Además, Calama utilizó expresiones eclesiásticas para referirse a esos informes que Zapatero elaboró para análisis relevantes: "Son, digamos, una especie de urbi et orbe para quien lo quiera ver y pagar". En este sentido, Calama habla mostrando su opinión "y también la de Hacienda": "Lo lógico es recibir, al menos, un correo electrónico diciendo 'mira, este cliente Plus Ultra o quien sea, quiere un informe de consultoría sobre este tema".

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Al juez no le cuadra que se hiciera todo esto de manera verbal porque, considera que "normalmente se funciona de una manera más formal" porque trabajar así puede dar lugar a "contratos tan vagos y genéricos que cabe prácticamente de todo". Es más, Calama habla de cierta "evocación cervecera" en algunos atestados e ironiza sobre el aburrido trabajo de Zapatero.

Joaquim Bosch se pronuncia sobre la conversación entre Zapatero y Calama

A nosotros nos puede sorprender esta actitud y la tensión que se ha generado en esta declaración, pero ¿qué opina Joaquim Bosch al respecto? El magistrado se pronuncia sobre esta polémica y aclara ciertos puntos: "A mí me pareció que el interrogatorio se celebró en un contexto de cordialidad y respeto institucional que es compatible con algunos momentos de humor y creo que, en líneas generales, es como debe hacerse".

Además, Joaquim Bosch apunta que "los interrogatorios en España van en la línea de lo que hemos visto y es lógico que, en ocasiones, el juez instructor no permita interrupciones o que el declarante se vaya más allá de lo que se le está preguntando y esto pasa muchísimo porque lo que el juez quiere es aclarar una serie de cosas y esto viene el el orden y el ritmo a la hora de preguntar. Por lo tanto, más allá de las anécdotas de las cervezas y la marisquería, me parece que entra dentro de lo que es correcto en un interrogatorio", añade el magistrado durante su intervención en 'Todo es mentira'.