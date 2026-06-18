El expresidente ha conocido la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de ordenar investigar a sus hijas y a su secretaria por el ‘caso Plus Ultra’

Zapatero ejercería un liderazgo “no visible formalmente" de forma deliberada, pero mandaba en Julio Martínez

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José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy ha conocido la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de ordenar investigar a sus hijas y a su secretaria por el ‘caso Plus Ultra’, se enfrenta a dos juicios paralelos: uno penal y otro mediático.

Ayer el expresidente del Gobierno hablaba de hecho de esos dos planos: uno frente al juez y otro frente a la opinión pública.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero

Ante Calama negó todas las acusaciones sobre Plus Ultra. Recalcó que ni medió ni influyó ante los funcionarios que tenían que tomar la decisión del rescate y no hay conversaciones directas suyas que lo prueben. Solo hay conversaciones indirectas que lo relacionan y ya está intentado que se anule esta prueba.

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Quien sí está en esas conversaciones es Julio Martínez, que aparece como su lacayo. Contra él hay muchas más pruebas directas y él será la clave en este caso.

Al respecto, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que le pagaba a tanto alzado a final de año por informes, muchos de ellos verbales. Es decir, nada nuevo, nada que no se supiese ya y, sobre todo, no presentó ni un solo papel y ni una sola prueba para su defensa: no hubo golpe de efecto.

La imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria por el caso Plus Ultra

Ahora, la última novedad del caso es que el juez ha imputado este jueves a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y también a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Calama ha tomado la decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que les tomase declaración en calidad de investigadas. De hecho, ayer ya le pregunto a Zapatero por los trabajos de sus hijas, a lo que el expresidente del Gobierno dijo que lo que cobraban estaba respaldado, aunque hay serias dudas en la investigación de que eso no es así y que cobraban grandes cantidades de empresas por tareas que no lo valían en tal suma.

Más allá, respecto a su secretaria, quedó claro ayer que era quien manejaba el correo y la agenda de Zapatero, así como la información de sus relaciones profesionales.

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Las joyas y la pieza separada por la que también tiene que declarar

Por su parte, respecto a las joyas encontradas en su despacho y la pieza separada abierta por el juez para esclarecer su origen, José Luis Rodríguez Zapatero no dijo nada ante el juez, aunque ya ha deslizado una información que indica que le fueron regaladas por el rey Abdalá de Arabia Saudí en Madrid en 2005. Eso, por un lado, al dárselas en España, le evitaría la cuestión del contrabando y la acusación del delito fiscal, porque habría prescrito.

La estrategia mediática de Zapatero frente a las acusaciones

Y en el otro aspecto, en lo relativo a su estrategia no judicial sino mediática, el expresidente del Gobierno mantiene su posición tras pedir confianza a la ciudadanía y subrayar que “la verdad se abrirá paso”.

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Zapatero ha sido hasta ahora uno de los políticos más importantes del PSOE. Se erigió en defensor de Pedro Sánchez, su valedor y en faro moral de la izquierda, incluida gente que no votaba al PSOE. Esa imagen se ha visto impactada tras la imputación del juez y las pruebas aportadas en la causa. Por eso, ayer decidió romper su silencio mediático con un comunicado para decir: "Les pido confianza, no les decepcionaré".

A ese respecto, eso recuerda mucho a lo que dijo cuando ganó sus primeras elecciones.