Así vivió Mónica Fernández el doble terremoto en Venezuela

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Tras escuchar el llamamiento a la población de Delcy Rodríguez y las declaraciones de la reina Letizia mostrando su preocupación por el país y ver las imágenes de los dos terremotos que han azotado el caribe venezolano, en 'Todo es mentira' conectan con Mónica Fernández, española en Venezuela, para conocer de primera mano su testimonio.

Así vivió Mónica Fernández el doble terremoto en Venezuela

"El amanecer de hoy es una señal de vida a pesar de la catástrofe que estamos viviendo", confiesa la entrevistada, quien confiesa estar "psicológicamente muy afectados".

Ella reside junto a sus padres en un edificio arquitectónicamente "premio antisísmico", por lo que "tuvo mucho más movimiento" y sintió que el episodio fue "muy largo" y "muy fuerte". Y es que en Venezuela no están preparados "ni culturalmente, ni desde ningún punto de vista", afirma la entrevistada. Razón por la cual, asegura: "Nos tomó por sorpresa y sin ningún tipo de medida preventiva".

Tras relatar todos los daños que han sufrido los venezolanos, Risto Mejide le pregunta si ella era realmente consciente de que estaban viviendo un terremoto dado que llevaba sin ocurrir uno en el país desde 1967.

Momento en el que Mónica Fernández confiesa: "Te voy a contar algo muy dramático y quizás me emociono. Mi única urgencia en este momento era llamar a mi hija que estaba en Madrid y me despedí de ella. Le dije 'Hija, te amo. Se acabó'. Estábamos seguros de que se había acabado todo y somos un milagro los que hemos sobrevivido".