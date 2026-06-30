Descubre cuál es la opinión que ha dado Pablo Echenique sobre el nuevo caso que envuelve al fundador de Podemos

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En 'Todo es mentira' aprovechan para comentar con su colaborador Pablo Echenique un tema "serio". Y es que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido suspendido por un periodo de un año de su cargo como profesor en la Complutense tras las denuncias de acoso sexista de varias alumnas.

La opinión de Echenique sobre la suspensión a Monedero

Tras alegrarse de que "cada vez haya más organizaciones que tengan protocolos contra el acoso sexual" sobre todo en aquellas donde haya "estructuras de poder" y recordar la postura que tomó el partido cuando las primeras denuncias llegaron a sus oídos, Echenique opina tajante:

"A mí me parece mal. Luego habrá que investigar todo lo que haya que investigar pero yo, ante cualquier caso de acoso sexual, mi primera posición es creer a las denunciantes. En cualquier situación porque yo entiendo que es difícil denunciar".

Al hacer alusión al comunicado de Juan Carlos Monedo emitido a través de su perfil en la red social 'X', Fabián Pérez procede a leerlo:

En el mismo, el fundador de Podemos asegura que ha ganado 20 querellas y juicios, pero Echenique puntualiza: "Se refiere a otros temas: lawfare, etc.".