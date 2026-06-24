Viajeros Cuatro 24 JUN 2026 - 23:51h.

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'Viajeros Cuatro' ha tenido la oportunidad de visitar durante su última entrega emitida en Cuatro este miércoles Paradise Island, una isla del archipiélago de las Bahamas, situada junto a la ciudad de Nasáu, que a su vez está localizada al norte de la isla de Nueva Providencia.

Y por si fuera poco, David Vegazo, un malagueño que trabaja en un hotel icono en el mundo entero, ha hecho de guia al programa, desvelando con detalle una suite donde residió en su día el mismísimo Michel Jackson durante más de seis meses.

David ha trabajado en Reino Unido y en España con reconocidos chefs y estrellas internacionales, con precios que oscilan de los 500 dólares la noche hasta "lo que tú te quieras gastar".

En un momento dado, el malagueño ha mostrado la suite de Michael Jackson, que conecta dos de las torres que conforman el lujoso hotel donde trabaja: "Dependiendo de la temporada, puede costar 20.000 dólares la noche".

La suite cuenta con las mejores vistas de las Bahamas, servicio de mayordomía... en resumen, un lujo que muy pocos bolsillos pueden asumir. Además, hay que recordar que Atlantis está ubicado en una isla anexa a Nasáu, que se llama Paradise Island, una ciudad construida por y para el turismo.

Una de las atracciones más visitadas de Bahamas

Otro de los lugares que 'Viajeros Cuatro' ha podido conocer de primera mano son las 'escaleras de la reina', una de las atracciones más visitadas de Bahamas. Se trata de un total de 66 escalones que construyeron los esclavos durante 18 horas al día sin descanso por más de un año.