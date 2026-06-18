Adéntrate junto a 'Viajeros Cuatro' en el hogar donde actualmente se encuentra Maximón, el Dios maya

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Tras conocer trajes con más de 100 años de antigüedad en la Morería de Santo Tomás y presenciar cómo se realiza un ritual maya con sangre de animal para agradar al ser al que están solicitando en uno de los cementerios más icónicos de Guatemala, 'Viajeros Cuatro' se desplaza hasta Santiago de Atitlán.

En este pueblo con cerca de 50.000 habitantes, la guía Virginia Ballester les propone visitar "una cosa muy especial". Lo que no se esperaban era que iban a ver el singular culto a Maximón, una deidad maya.

El singular culto a Maximón

Maximón es una figura única del sincretismo entre las creencias mayas y católicas que cada 10 de mayo se traslada a una casa diferente.

Sus ofrendas son el alcohol, el tabaco y el dinero, por lo que está constantemente fumando y bebiendo licor Quezalteca, al igual que sus acompañantes. Además, no se le puede dejar solo nunca: siempre debe haber alguien con él las 24 horas, durante 365 días. Y es que para las familias que lo acogen, "es un honor".