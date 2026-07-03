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‘Viajeros Cuatro’ recorre el País Vasco francés, el miércoles a las 23:00 horas

‘Viajeros Cuatro’ recorre el País Vasco francés, el miércoles a las 23:00 horas
'Viajeros Cuatro' en Biarritz. cuatro.com
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La elegancia y el glamour de Biarritz son solo el punto de partida de un apasionante viaje por el País Vasco francés. Tierras galas con acento vasco, el miércoles a las 23:00 horas en ‘Viajeros Cuatro’, en Cuatro.

¡Bienvenidos al País Vasco francés! El miércoles a las 23:00 horas, ‘Viajeros Cuatro’ arranca una nueva aventura en Biarritz, en la que recorrerá la parte de la región francesa con tradiciones vascas muy arraigadas.

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Surf, playas, historia, paisajes alucinantes, una espectacular gastronomía… Prepárate para una nueva aventura de la mano de ‘Viajeros Cuatro’, el miércoles a las 23:00 horas en Cuatro.

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