‘Viajeros Cuatro’ recorre el País Vasco francés, el miércoles a las 23:00 horas

Viajeros Cuatro 03 JUL 2026 - 10:06h.

La elegancia de Biarritz, la primera parada de un recorrido por una región francesa con raíces vascas

La Fontana di Trevi, al descubierto: este es el dinero que se saca cada año del agua y para qué va destinado

Compartir







La elegancia y el glamour de Biarritz son solo el punto de partida de un apasionante viaje por el País Vasco francés . Tierras galas con acento vasco, el miércoles a las 23:00 horas en ‘Viajeros Cuatro’, en Cuatro.

¡Bienvenidos al País Vasco francés! El miércoles a las 23:00 horas, ‘Viajeros Cuatro’ arranca una nueva aventura en Biarritz, en la que recorrerá la parte de la región francesa con tradiciones vascas muy arraigadas.

Surf, playas, historia, paisajes alucinantes, una espectacular gastronomía… Prepárate para una nueva aventura de la mano de ‘Viajeros Cuatro’, el miércoles a las 23:00 horas en Cuatro.

¡Todos los programas de 'Viajeros Cuatro', completos: en Mediaset Infinity!