Iker Jiménez y Carmen Porter despiden la mejor temporada histórica de ‘Horizonte’

Horizonte 02 JUL 2026 - 17:21h.

La edición en access prime time (7,8% y 953.000) es el programa más visto de la temporada en Cuatro. Supera a su rival tanto en su franja (6,5%) como en TC (8,8% vs. 6%)

Sus entregas de prime time (9,6% y 671.000) firman la mejor temporada de su historia en share y la segunda más vista desde su estreno, además de alzarse como el programa con mejor share de la temporada en Cuatro. Duplica en su franja a su directo competidor (4,6%) al igual que en TC (11,8% vs. 4,6%) con la mayor ventaja histórica

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Iker Jiménez y Carmen Porter, que ayer se despidieron de los espectadores para iniciar sus vacaciones estivales hasta el inicio de la próxima temporada, pusieron el broche de oro al mejor curso televisivo de la historia de ‘Horizonte’: la edición de access prime time es el programa más visto de la cadena (7,8% y 953.000), mientras que su versión en prime time (9,6% y 671.000), además de situarse como el programa con mejor cuota de pantalla de Cuatro, ha registrado su mejor temporada histórica en share y la segunda más vista desde su estreno en 2020.

‘Horizonte en access prime time

Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, ‘Horizonte’ ha obtenido una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Supera en su franja a su rival (6,5%) y en TC (8,8% vs. 6%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados regionales, supera la media obtenida a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) ‘Resto’ (9,6%).

La evolución al alza en sus audiencias ha culminado con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio ha sido la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).

‘Horizonte’ en prime time

Las entregas de ‘Horizonte’ en prime time han firmado una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supone el mejor share de su historia y el segundo dato más alto en espectadores desde su estreno en 2020. Se convierte, además, en el programa con mejor share de Cuatro.

Todas las entregas de ‘Horizonte’ en prime time han superado a su directo competidor, al que duplica en su horario de emisión (4,6%) con la mayor ventaja de su historia (+5 puntos). También le duplica en TC (11,8% vs. 4,6%), con una distancia de 7,2 puntos. Destaca entre los públicos de 55 a 64 años (12%), target en el que se sitúa como la opción más vista entre todas las cadenas, y entre 45 y 54 años (11,3%). Por mercados regionales, es líder absoluto en Baleares (14,8%) y Asturias (13,1%) y también supera su media de share en Castilla la Mancha (15,9%), Aragón y Andalucía (ambas con un 11,1%), Murcia (11%), Canarias (10,9%), Madrid (10,3%) y en el denominado ‘Resto’ (10,4%).

Las ediciones en prime time también han experimentado una marcada evolución ascendente durante esta temporada y en junio han registrado el mes más visto de su historia (786.000). Además, la entrega emitida el pasado 4 de junio fue la más vista de la temporada (1.027.000).

‘Horizonte’ continuará en emisión la próxima semana conducido puntualmente por Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero.