Logran rescatar a Hernán en La Guaira después de 8 días de angustia

Rescatistas de diez países llevan cuatro días tratando de abrirse paso entre las ruinas de un edificio inestable.

Los rescate milagro no cesan en Venezuela, pero el de Hernán es el reto : "Su mano indica que aún vive"

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La Guaira y toda Venezuela respiran aliviados y satisfechos tras el rescate de Hernán, el hombre atrapado en la garita de un garaje en La Guaira desde hace una semana. Tras más de 70 horas de trabajo el equipo USAR de bomberos de Chile rescató con vida a Hernán quien se encuentra en buenas condiciones.

Un operación muy compleja. Rescatistas de diez países llevaban cuatro días tratando de abrir paso entre las ruinas Ezequiel Gallardo, jefe de bomberos de Chile daba esperanzas antes del rescate: "Se encuentra como en un sarcófago y se encuentra estable", informa Cristina Herráez.

Uno de los hitos fue poder tocar sus manos. Se esperaba el gran milagro. A Hernán le habían podido ver la cara y su ojo magullado. Llevaba mascarilla. Le pideron que se pusiera sus gafas de protección. El vigilante de seguridad, de 43 años, padre de dos niños, llevaba más de una semana atrapado en el sótano menos dos de un centro comercial de la Guaira, en Venezuela, convertido en ruinas tras el doble terremoto.

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Los equipos de rescate especializados de varios países han trabajado sin descanso para sacarle de allí vivo. Le dieron agua con nutrientes para hidratarle, pero la tarea para liberarle era complicada porque la estructura de nueve pisos era sumamente inestable, y el túnel excavado para salvarle había sufrido varios derrumbes.

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Como señalaba Wagner Leiva, de la Cruz Roja de Costa Rica, "hemos penetrado un espacio para poder llegar por la parte inferior y no por la parte superior donde estamos y poder sacar, extraer a Hernán en un conducto seguro". Finalmente, el rescate más esperado ha sido posible. Es una vida salvada, pero significa mucho más.