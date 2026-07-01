Marta Aguirregomezcorta 01 JUL 2026 - 16:54h.

A pesar de que el tiempo corre en su contra y de la falta de ayuda y medios los rescatistas siguen buscando y encontrando supervivientes.

La tecnología punta en los rescates de Venezuela permite saber si desmayados están vivos entre los escombros

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A pesar de que el tiempo corre en su contra y de la falta de ayuda y medios, los rescatistas siguen buscando y siguen encontrando supervivientes tras los terremotos de Venezuela. Con la poca ayuda internacional, la falta de combustible, de luz, la esperanza no se pierde y en alguno de esas decenas de miles de edificios derruidos, más de 56.000, según la NASA, ocurren milagros.

Uno de los rescate milagro lo ha protagonizado Francisco, uno de los últimos rescatados de los escombros. Vecinos y compatriotas le han ayudado durante horas desde fuera a hacer un hueco para que pudiera salir con cuidado y sin riesgo de que todo se le cayera encima. Finalmente, Francisco consigue salir del infierno casi por sí solo.

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Otro rescate al límite y con final feliz también para una mujer que ha sido rescatada con vida del interior de un edificio colapsado. Los rescatistas la han tranquilizado mientras se preparaban para excarcelarla y al final han conseguido liberarla de entre los escombros.

Son las felices consecuencias de rescatistas internacionales, familiares, vecinos, trabajando como pueden en los escombros. La muestra de compromiso y de esfuerzo lo encontramos en la búsqueda de Hernán, atrapado en un garaje, un vigilante que se salvó de morir por el hueco que ha dejado su garita. Rescatistas de El Salvador llevan días trabajando para sacarle.

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Hernán sigue bajo tierra, le llaman, hablan con él, le dan líquido para beber. 44 años y padre de dos niños su mujer está pendiente de todo con su foto en el móvil. Está localizado, una de sus manos ha podido ya ser vista moviéndose. Siete pisos, 140 toneladas de escombros le cayeron encima de su garita. Le salvó un hueco de vida. A través de un túnel le dan líquidos para manternerlo vivo. Avanzan 40 centímetros a la hora. Hay que garantizar que lo que se haga no provoque colapsar el edificio. Hrená n se ha convertido en símbolo de todo un país. Y entre los escombros escucha esta frase. "Hernán, seguidos contigo".