Anatomía de un rescate: 10 horas para salvar a una mujer entre los escombros en Venezuela

Aldara Martitegui 30 JUN 2026 - 17:39h.

Nunca antes de la catástrofe de los terremotos de Venezuela habíamos visto con tanto detalle cómo hacen su trabajo los especialistas.

Los topos: rescatistas con un trabajo entre la vida y la muerte en Venezuela

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Nunca antes de la catástrofe de los terremotos de Venezuela habíamos visto con tanto detalle cómo hacen su trabajo los especialistas: cómo localizan, cómo se organizan...Para saber cómo trabajan, nada como centrarse en el rescate de una mujer tras 10 horas de angustia.

La operación comienza de noche, tras conocer que bajo este edificio de 8 plantas hay una mujer con vida. Primero los rescatistas, en este caso estadounidenses, consiguen llegar hasta el lugar donde se encuentra la superviviente. Desde ese hueco ya pueden hablar con ella con preguntas tratan de averiguar dónde y cómo está colocada exactamente y qué movilidad tiene.

Esto es fundamental para saber cómo acceder a ella de forma segura sin provocar un derrumbe. No hay nada que se deje al azar. En un caso como este las prisas no ayudan. Los rescatistas se toman su tiempo para estudiar cómo van a hacer la intervención. Una vez lo tienen claro, empieza la fase final del rescate…

En total 10 horas de trabajo que acaban con el rescate con vida de una mujer de 51 años que no puede estar más agradecida. Los llamamos milagros, pero en la mayoría de los casos estas escenas son el fruto del trabajo minucioso y riguroso de profesionales que ponen su conocimiento y su vida al servicio de otros.