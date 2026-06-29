Beatriz Palomar 29 JUN 2026 - 21:11h.

"Quiero conseguir a mis hijos vivos o muertos pero los quiero conmigo", dice un padre devastado y airado.

La tragedia de los 147 deportados del vuelo 164: de la alegría de volver a hacerlo a la zona cero del terremoto venezolano

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La indignación de los venezolanos se describe en una sola frase: "Este es el país". Con militares vigilando a los que intentan rescatar con las uñas a sus familiares, más armas que palas, de nuevo. Les acusan de aprovechar la tragedia para saquear, pero lo que se ha visto en las imágenes es a policías llevándose enseres a casa en motos. No a rescatadores. El dolor y el malestar sube cuando la cifra de muertos no para de escalar y la desaparecidos es prácticamente incalculable.

Nadie espera ya del Gobierno ayuda. Ni plan. Solo confían sin comer ni dormir en el destino, en la suerte, en la providencia. Aunque, en las últimas horas, la maquinaria ya ha comenzado a llegar, todo parece insuficiente y tardío. Como refleja encolerizado uno de los voluntarios que busca de forma desesperada a su familia: "Quiero conseguir a mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo".

Casi cinco días después de la tragedia son los propios familiares o voluntarios los que siguen retirando los cascotes con palas o a mano. "Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiaress, ayudennos", gritan ante cualquier cámara.

El malestar va a más entre los venezolanos ante la impasibilidad del ejército. "El uniforme para defender la patria huevón, el pais es esto, que necesita de ustedes no estamos en guerra", les esperan en su cara.

"Nosotros mismos hemos sacado a nuestros familiares". La tensión es máxima, Ante la falta de ayuda algunos vecinos usan sus propios coches para intentar retirar montañas de escombros

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Son casi cinco días de búsqueda sin descanso. "Hay que tener fe". Muchos se aferrán a una esperanza que no quieren perder. La devastación ha sido enorme, pero la situación de Venezuela como país no ha ayudado.