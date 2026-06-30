Los topos: rescatistas con un trabajo entre la vida y la muerte en Venezuela

En total en Venezuela hay 40 equipos de búsqueda, formados por 2.000 rescatistas de 27 países y todos ellos apoyados por 160 perros.

Anatomía de un rescate: 10 horas para salvar a una mujer entre los escombros en Venezuela

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Las labores de rescate se distribuyen por las amplias zonas devastadas del norte del país. Todos esos rescates son coordinados por Naciones Unidas. En total hay 40 equipos de búsqueda, formados por 2.000 rescatistas de 27 países y todos ellos apoyados por 160 perros.

En medio de la devastación destaca el trabajo de los llamados "topos". Rescatistas capaces de meterse en los huecos más estrechos y complicados arriesgando su vida para salvar la de otros. Lo hacen en terremotos como los de Venezuela. Detrás de cada milagro está la figura del rescatista, informan C Herráez, y T. Ramos.

Expertos como los voluntarios de la ONG española IAE. Como señala Moisés Belloch, te vas arrastrando por esas estructuras lo que genera una sensación de estrés y de nerviosismo que hay que trabajar para que luego en una intervención uno no entre en pánico porque hay que estar rompiendo debajo de esa estructura acostado en el suelo, con la máquina por encima del pecho. Son trabajos complicados, y muy laboriosos y con mucho riesgo".

Profesionales capaces de introducirse bajo toneladas de escombros, entre constantes réplicas. Y que ven una vía de entrada en situaciones inverosímiles, difíciles de imaginar para el resto. Pero ellos buscan y encuentran bolsas de vida.

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Con la ayuda de los otros héroes y de la tecnología más avanzada, que guía a los legendarios topos mexicanos para llegar a las decenas de personas que todavía quedan atrapadas en Venezuela.