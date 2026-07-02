Los vecinos de Alcalá de Henares llevan seis meses viviendo con miedo a encontrarse con Pamela

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Los vecinos de Alcalá de Henares (Madrid) están atemorizados por Pamela, una mujer agresiva, provocadora y aparentemente con problemas mentales, que lleva seis meses deambulando por los barrios Venecia y de los Aviones.

Insulta, amenaza con piedras e incluso, ha llegado a perseguir a la gente y agredirles. Los vecinos no paran de llamar a las autoridades, pero no hacen nada y Pamela sigue volviendo y metiéndose en sus portales para acosarles. Los vecinos están atemorizados y han decidido llamar a las cámaras de ‘En boca de todos’ para pedir ayuda.

Según ha explicado en directo Tatiana Vázquez, Pamela es una mujer de unos 40 años, que desde hace unos seis o siete meses, deambula entre los barrios de Venecia y el de los aviones provocando a los vecinos y buscando conflicto.

Elio, uno de los vecinos, ha explicado que Pamela se instaló delante de su negocio y que nadie se atrevía a entrar: “Tengo un negocio de copia y reparación de llaves, se puso a recopilar cajas en la puerta y nadie entraba”. Yoli, otra de las vecinas, ha explicado que ella ha sufrido varias agresiones y que tiene mucho miedo por su hijo: “Me insulta, me persigue, se subió en la moto de mi hijo, le apaleó… Sales, está haciendo sus necesidades, está medio desnuda… Me da miedo salir a la calle, es muy agresiva, me persigue y me amenaza…”.

Nacho Abad ha querido saber más detalles sobre la mujer conflictiva y los vecinos le han dicho que tiene un apellido extranjero: “Habla muy poco español, para insultar se defiende muy bien”.

La última víctima de Pamela ha sido Toñi, una vecina que asegura sufrir ataques de ansiedad porque comenzó a aporrearle la puerta cuando se coló en su portal a las cuatro de la mañana y hace unos días le agredió dentro de su propio vehículo: “Lo que tardé en llamar a la policía, ya había reventado tres coches. Me lanza piedras por la ventana, lo estamos pasando realmente mal, mal… Nadie nos ayuda”.

Tatiana Márquez nos ha explicado que Pamela no estaba por allí porque había sido detenida por haber quemado un banco del parque, pero que es lo habitual y en dos días vuelve a estar en la calle.

Orlena de Miguel, concejala seguridad de Alcalá de Henares, estaba conectada para dar una explicación a los vecinos en ‘En boca de todos’, pero un fallo en la conexión lo ha hecho imposible.

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