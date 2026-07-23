La frontera más vigilada del mundo: el lugar que separa a Corea del Norte y Corea del Sur

Viajeros Cuatro 23 JUL 2026 - 00:30h.

‘Viajeros Cuatro’ visita la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte y Corea del Sur, un territorio marcado por la tensión, la historia y el deseo de reunificación

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Para llegar a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur no se puede ir por libre. Es necesario hacerlo mediante un tour organizado. ‘Viajeros Cuatro’ visita este territorio de la mano de Sanju Karani, un empresario que lleva cuatro años viviendo en Seúl.

Sanju explica cómo nació esta zona de seguridad tras la guerra de Corea: “Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde su dominio sobre Corea y empieza una guerra que acaba en el 53 con un armisticio. Se designa una zona a lo largo de toda la frontera entre las dos Coreas, la del norte y la del sur, que se llama la zona desmilitarizada”.

A pesar de ser uno de los lugares más tensos del mundo, la falta de intervención humana ha permitido que la naturaleza se desarrolle con fuerza. “En la zona desmilitarizada se puede ver el efecto de la no intervención humana. Está el ecosistema de flora y fauna súper desarrollado, con muchas especies”.

Sanju Karani: “Hay un gran número de personas que tanto por tierra como por mar lo han intentado y lo siguen intentando, y Corea del Sur los acoge”

La frontera entre ambos países es de alrededor de 200 kilómetros, mientras que la zona desmilitarizada ocupa una franja de dos kilómetros de ancho. Un territorio marcado por la tensión donde, a pesar de la vigilancia, todavía hay personas que intentan cruzar: “Hay un gran número de personas que tanto por tierra como por mar lo han intentado y lo siguen intentando, y Corea del Sur los acoge”.

Durante la visita también se pueden ver cientos de lazos de colores colocados por los ciudadanos. Representan los deseos de paz y reunificación de las familias separadas durante la guerra. “Una de cada cuatro familias coreanas fueron separadas por la guerra”.

La tensión con Corea del Norte sigue presente y por eso en Corea del Sur el servicio militar continúa siendo obligatorio para los hombres: “Ahora es de un año y medio, pero llegaron a ser de dos a cuatro años”.