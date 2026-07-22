Horizonte Madrid, 22 JUL 2026 - 23:06h.

David Alandete informa sobre la última vista de Nicolás Maduro ante la corte de Nueva York

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Saltando el charco, 'Horizonte' conecta con el corresponsal David Alandete para dar todos los detalles de la última vista de Nicolás Maduro y su mujer ante el juez donde lo han podido ver "súper delgado, con gafas, demacrado...": "Está pasándolo mal".

El periodista recupera un parte "importante" que dijo 'El Pollo' Carvajal cuando fue extraditado desde España: "Compra y financiación de políticos". Y es que esto es algo que se pudo corroborar, según señala Alandete, con el informe publicado por el Departamento de Estado Norteamericano sobre Cuba "en el que dice que Cuba y Venezuela tenían una estrategia conjunta para influir en partidos de extrema izquierda".

"Tú ves el informe y aparece el logo del PSOE con el puño y la rosa", afirma el corresponsal. Pero, ¿qué tiene que ver esta información con el juicio de Maduro?

Así afectaría a Zapatero el juicio a Maduro

"En sus negociaciones con la Fiscalía se han dado un año. El juicio como tal no va a empezar hasta junio de 2027 y esto es importante porque tenemos un año de posibles negociaciones en las que se puede ofrecer a dar información hasta del apuntador", informa Alandete. Razón por la cual este juicio podría salpicar a Zapatero: "Si como parece se llevó mordidas o dinero, él u otros, de lo que se estaba robando a los pobres venezolanos, Maduro lo sabrá".

Este hecho supondría un cruce de información con la que podría aportar 'El Pollo' Carvajal hasta que le dicten sentencia, añade.

Carlos Cuerpo, por su parte, informa sobre el contexto del informe al que ha hecho referencia y el cual "hace alusión a Grupo de Puebla": "Era una mecánica con la cual se buscaba financiación de todos los recursos que se le podía robar al pueblo venezolano y era la hucha con la que se pagaba la exportación o la implantación de partidos de extrema izquierda".