Horizonte Madrid, 21 JUL 2026 - 23:26h.

Una de las acusaciones populares argumenta por qué creen que existen indicios racionales de que el Consejo de Ministros es el órgano influenciado

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En 'Horizonte' conectan con Luis María Pardo, una de las acusaciones populares en el 'caso Zapatero', quien acaba de interponer una querella contra el Consejo de Ministros para que se investigue quién del mismo estaba interesado en rescatar a Plus Ultra. Pero, ¿por qué deberían de investigarlos?

Los motivos detrás de la querella

Según señala el abogado, cuando interpusieron esta querella en mayo y fue ratificada casi a finales de junio, recibieron "muchas críticas". Sin embargo, esperan la admisión por parte de la sala segunda del Tribunal Supremo "con más razón todavía hoy".

Tras explicar el 'caso Plus Ultra' y señalar "todas las piezas del puzzle", Luis María Pardo indica que "falta una": "La pregunta que se hace toda España es ¿quién fue el órgano influenciado para el rescate de Plus Ultra?".

"Solo hay uno y es lo más grande, no hay nadie. El Consejo de Ministros es el órgano que da el rescate de Plus Ultra", asegura tajante. Para argumentarlo, señala: "¿Cómo es posible que Julio Martínez diga que se sabía casi 15 días que se concedía el rescate por parte de la compañía y que se transmitió la compañía? Esto no se puede saber si no hay alguien del Consejo de Ministros, con influencia en el Consejo de Ministros o que sale del Consejo de Ministros que pueda comunicar que se otorga el rescate".

"Nosotros consideramos, y lo hicimos ya a finales de mayo en la interposición de la querella al Tribunal Supremo, que aquí puede haber aforados que pueden ser investigados y que, por tanto, la causa tiene que ir al Tribunal Supremo puesto que ya hemos traspasado la barrera de Zapatero", concluye antes de dejar caer que este caso podría estar relacionado con el 'caso Leire Díez': "Veremos a ver lo que sucede".

Por último, afirma: "Por eso interpusimos la querella porque creíamos y creemos entonces que existen indicios racionales de que el órgano influenciado no fue otro que el Consejo de Ministros".