Horizonte Madrid, 20 JUL 2026 - 23:23h.

La periodista confiesa sus conversaciones con Julio Martínez donde también le ha asegurado que cuenta con pruebas para tirar de la manta

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Irene Tabera, colaboradora de 'Horizonte', asegura que ha estado en contacto en las últimas semanas con Julio Martínez, quien ha presentado seis folios en su escrito de alegaciones para colaborar con la investigación donde da pruebas clave para mandar al banquillo a Zapatero.

"Julio se ha hartado y lo ha pasado muy mal en los últimos meses con problemas de salud muy graves. Su entorno también está muy mal e incluso se ha ido a su tierra natal a pasar allí el verano", revela la periodista.

Además, al decidir tirar de la manta, Irene Tabera asegura que "ha sido muy valiente": "Se está enfrentando a Zapatero y también al PSOE que ahora mismo está gobernando". "Le ha costado dar el paso porque no quería traicionar a nadie pero, como ha visto que su futuro judicial estaba en peligro, ha decidido presentar este escrito de alegaciones", añade.

Sin embargo, "esto es solo el principio" dado que "mañana va a tirar de la manta de verdad", asegura. Pero, ¿tiene pruebas de todo lo que va a declarar el 21 de julio?

Las pruebas que presentará Julio Martínez

Según le comentó Julio Martínez a Irene Tabera, "él guarda todos sus documentos contables". Y es que su contable es "extremadamente minucioso" y, el cual, "era la persona que hablaba con Gertrudis". Por lo tanto, "pueden acreditar las facturas que fueron a pagar a Zapatero y a sus hijas". Por último, la periodista argumenta por qué cree que el que miente es el expresidente del Gobierno y no Julio Martínez.