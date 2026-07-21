Horizonte Madrid, 21 JUL 2026 - 22:34h.

Estas son las conclusiones que ha expuesto el psiquiatra forense tras analizar la decisión de 'Julito' Martínez

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En 'Horizonte', los colaboradores profundizan en la declaración de 'Julito' Martínez cuando le preguntan al psiquiatra forense qué opinión le merece que el empresario haya decidido finalmente tirar de la manta: Aquí su respuesta.

El análisis del doctor Gaona

Según explica el experto, tanto Julio Martínez como todos los que están tirando de la manta, "escapan de un concepto que es el de la necedad, del latín 'necius'. Es decir, necio": "Son aquellas personas que tienen poca inteligencia emocional. Personas que en un momento dado tienen una actuación desacertada pero que, de repente, cuando tienen la opción aparentemente de encarrilarse nuevamente como en el caso del tal 'Julito' en cuestión, pues al parecer ha tomado, por así decirlo, 'el buen camino'".

Además, "ha habido ejemplos anteriores en los cuales, evidentemente, quien toma ese camino parece que salen afortunadamente bien", añade. Sin embargo, "se enfrenta bajo otras presiones" a parte de la de Zapatero y esa es "involucrar a esos terceros" puesto que "da la impresión que durante años ha habido una brutal lealtad".

"Tiene que tener unos sentimientos, lo que llamamos los psiquiatras, ambivalentes: Por un lado tiene la necesidad, vamos a llamarlo por su nombre, de la traición y por otro lado, necesita, vulgarmente hablando, salvar el pellejo", señala el psiquiatra.

"Pero claro, una de las características que más define a los supervivientes es la adherencia a la realidad. Cuanto más adherido estás a la realidad, mayor capacidad tienes de sobrevivir", añade el doctor Gaona.