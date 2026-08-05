Bartolomé, el agricultor influencer, estalla contra los políticos: “La culpa es de los corbatines”

El agricultor lanza su gorra en lucha contra la situación desesperada de los agricultores españoles

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Con más de 50.000 seguidores en redes sociales, Bartolomé, un agricultor de Montoro en Córdoba ha estallado contra los políticos. Les califica de “Corbatines” y denuncia la cantidad de impuestos que les ahogan, el mal estado de las carreteras y las normas excesivas sobre la limpieza del campo.

“Manía les tengo a todos los ‘corbatines’, llevamos 50 años de democracia y cada vez estamos peor los agricultores”, así ha comenzado Bartolomé ha explicarle a Cristina Barba y David Aleman cuál es su dramática situación. El agricultor lleva toda la vida cuidando sus olivos para dejarle a sus hijos una buena herencia, pero tiene la sensación de que ya no tiene nada que dejarles: “Les voy a dejar una ruina, ya no puedo tener animales ni tener nada… Esto es ‘indignable’, que me digan cuatro corbatines que esto es contaminante, esto es estiércol (Cogiendo caca de caballo). Esto es lo mejor para el campo y para que comais vosotros”.

Respecto a las carreteras, ha denunciado su malísimo estado y las obras que no termina de entender: “La única carretera que estaba bien, la están rompiendo… Otra gorra tiré allí… ¿El peor corbatín? Yo creo que son todos iguales, roban, les meten en la cárcel y luego les perdonan… A mí los impuestos me están matando”.

Al saber cuánto había pagado en la última declaración de la Renta, David Aleman le ha insinuado que eso era porque debía de ganar mucho dinero y Bartolomé ha sido muy claro: “Aquí está el corte, yo se lo dejo al que quiera para que se mate a trabajar haber si saca solo para comer…”.

“Los incendios es otra, antes se pegaba fuego, no había nada prohibido. No nos dejan tener animales…

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