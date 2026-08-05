Se desata un incendio en una vivienda okupada por inmigrantes irregulares en Ceuta

Un vecino asegura que se refugian en las cañas porque es el único lugar en el que da la sombra: “No quieren robar ni problemas”

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En directo desde Ceuta, Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha informado de los detalles del suceso. Según le han explicado los vecinos, varios inmigrantes se habían metido en la vivienda vacía y al intentar cocinar, unas chispas se habían escapado y se había desatado el incendio, que por suerte no ha tenido heridos ni víctimas mortales.

Vicente, uno de los vecinos, de la vivienda quemada conocido como ‘Las Cañas’ ha explicado ante las cámaras de ‘En boca de todos’ que llevaban varios días avisando de que los inmigrantes estaban escondidos en las cañas y que podía ser peligroso porque estaban haciendo fuego para cocinar. Al parecer, se trata de una vivienda abandonada rodeada de cañas y estructurada a modo de laberinto: “Se ocultaban en las cañas para que la policía no los viera, acampaban en el patio para poder dormir”.

Ha relatado cómo varios inmigrantes llegaron a entrar en el patio de su vivienda, pero sin provocar nada más allá de un susto: “Han entrado en el patio, pero solo una vez, iban buscando agua y comida, no venían a robar”.

Una realidad que también ha explicado otro de los vecinos del barrio: “No querían problemas, pero el susto te lo llevan, tenemos niños pequeños”. Al parecer, los inmigrantes solo buscan un lugar para refugiarse del calor: “Se vienen a las cañas porque da la sombra y se ponen a comer… El problema es que tú no sabes a lo que vienen, les gritan y se van, bien, pero nunca sabes cómo puedes actuar”.

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