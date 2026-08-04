La Guardia Civil encontró el cráneo de Francisco José hace unos meses en una arqueta en un terreno de Alahurín de la Torre (Málaga)

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Seis años después de haber acabado con la vida de Francisco José y haber escondido sus restos mortales descuartizados por todo el pueblo, su presunto asesino ha confesado el crimen en Alahurín de la Torre (Málaga).

En 2020, la familia de Francisco José denunciaba su desaparición y tras una larga investigación, la Guardia Civil ha conseguido poner a su asesino contra las cuerdas y ha terminado confesando ser el autor de su muerte.

Según ha explicado Ana Puertas, reportera de 'En boca de todos', desde el lugar de los hechos, la confesión ha sido fruto de la desesperación porque hace un año que encontraron el cráneo de la víctima en el interior de una arqueta en el terreno de unos familiares del detenido y dese ahí comenzó una investigación exhaustiva que dio con más restos mortales del desaparecido y acorraló a su asesino confeso seis años después.

María, vecina de Francisco José, la víctima, ha explicado ante las cámaras de ‘En boca de todos’ que no podía imaginar algo así, que el fallecido era una buena persona y que jamás escucharon ningún tipo de discusión. Eso sí, ha dibujado a un hombre con problemas mentales desde el fallecimiento de sus progenitores: “Tenía un síndrome de Diógenes y no trabajaba desde que fallecieron los padres… Es un hombre muy bueno”.

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