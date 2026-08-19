Viajeros Cuatro 19 AGO 2026 - 23:00h.

Jesús, uno de los tres relojeros de la Puerta del Sol, nos explica el mecanismo del reloj más famoso de España

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'Viajeros Cuatro' descubre todos las curiosidades y secretos del centro histórico de Madrid. Durante el recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, nos adentramos en el corazón del reloj de la Puerta del Sol y conocemos a Jesús, uno de sus tres relojeros, que nos explica cómo es su funcionamiento y cómo vive el día de las campanadas.

De la mano de el divulgador y escritor, David Botello conocemos la historia que hay detrás de algunos de los lugares clave del centro de Madrid, tales como la Plaza Mayor, el kilómetro cero y, como no, la Puerta del Sol y su famosísimo reloj.

¿Cómo funciona el reloj de la Puerta del Sol?

"Os voy a llevar a un sitio que todo el mundo conoce, pero al que no todo el mundo tiene acceso", le ha dicho David Botello a la reportera del programa, antes de anunciar: "Te he traído al corazón del reloj de la Puerta del Sol, aquí están las tripas". En su interior, hemos podido conocer a Jesús, uno de sus relojeros.

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Tal y como nos cuenta, el reloj fue un regalo que José Rodríguez Losada, militar exiliado, le hizo Isabel II por su cumpleaños en 1866. Asimismo, el relojero enseña el mecanismo que regula la velocidad de las campanadas y señala la rueda que acciona el sistema de los cuartos: "A través de esta rueda, cada quince minutos se disparan los cuartos", explica.

Sobre cómo viven el día de las campanadas, el relojero cuenta que, en caso de que ocurriese algún fallo técnico durante una noche tan importante como la del 31 de diciembre, los tres relojeros que se encuentran allí intentarían solucionarlo como fuese y, entre risas, añade: "Si es algo más gordo lo que hacemos es echarnos a llorar, Pedro, Santiago y yo, que estaremos aquí, salimos al tejado corriendo y ya está".