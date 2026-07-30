La playa de los Muertos: el paraíso de aguas cristalinas con una historia marcada por naufragios

Viajeros Cuatro 30 JUL 2026 - 00:30h.

La Playa de los Muertos sorprende por su belleza natural y por la historia que esconde su nombre

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Paula recorre junto a ‘Viajeros Cuatro’ algunos de los lugares más emblemáticos de Carboneras. Entre ellos destaca la playa de los Muertos, un enclave que considera una de las mejores playas de España por la belleza de su entorno y la transparencia de sus aguas.

La playa se encuentra entre Carboneras y el parque natural de Cabo de Gata, un espacio protegido que sorprende por su paisaje de origen volcánico: “El paisaje es totalmente volcánico, el mar, el agua es cristalina, turquesa, que se ve absolutamente todo el fondo marino. Es un espacio totalmente protegido y se encuentra entre el parque natural de Cabo de Gata y Carboneras”, explica Paula.

Paula: "Antiguamente todos los cuerpos que se encontraban en naufragios de marineros o piratas aparecían aquí por las fuertes corrientes"

Pero este paraíso natural también esconde una historia que da sentido a su nombre. Según cuenta Paula, las fuertes corrientes marinas arrastraban hasta esta costa los cuerpos de quienes perdían la vida en el mar: “Antiguamente todos los cuerpos que se encontraban en naufragios de marineros o piratas aparecían aquí por las fuertes corrientes”.

La visita continúa en uno de los chiringuitos más conocidos de Carboneras, donde el equipo descubre algunos de los sabores más representativos de la zona. Allí prueban galanes, pescados de roca y tapaculos, especies típicas que habitan en fondos arenosos del litoral almeriense. Tras la degustación, la valoración no deja lugar a dudas: “Están increíbles, muy sabrosos”.