Horizonte 02 OCT 2026 - 22:40h.

Cuesta cuenta que varios compañeros periodistas han tenido que ser escoltados de la acampada en Sol por riesgo a un linchamiento contra ellos

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El ambiente de crispación es total después de que esta mañana el pleno del Congreso de los Diputados rechazase los dos decretos de vivienda del Gobierno. Tras esta decisión, la acampada en Sol continúa y el Sindicato de Inquilinas sigue convocando nuevas protesta y llaman a la huelga general. A su misma vez, en 'Horizonte', Carlos Cuesta denuncia el intento de "linchamiento" del sindicato a varios periodista.

En su llegada a la mesa, junto al resto de los colaboradores, Carlos Cuesta ha comenzado su análisis sobre la jornada de hoy, con un mensaje hacia uno de sus compañeros de 'Libertad Digital': "Quiero mandar un abrazo a un compañero nuestro porque ha tenido que entrar gente de las UIP de la Policía para sacarlo porque el Sindicato de Inquilinas se acercaban a ellos con palos para lincharlos. Ha tenido que entrar la Policía para sacarlos escoltados", cuenta el periodista sobre este intento de "linchamiento" que se ha producido hace unas horas en la acampada en Sol.

Paco: "¿Por qué gritar 'Viva España' es una provocación?"

Al escuchar estas palabras, Paco Pérez Caballero ha reaccionado con indignación: "Es tremendo. Yo, a título personal, estoy absolutamente en contra de cualquier agresión a un periodista, sea del medio que sea y por cualquier motivo. Le gustará más o menos a las personas, pero ahí estamos intentando todos hace su trabajo y cada uno trabaja dónde puede".

Además, Carlos Cuesta ha contado que esta tarde dos personas también tuvieron que ser escoltadas por la Policía tras entrar a la acampada y gritar 'Viva España'. Una historia que desconcertaba al presentador: "Eso es incomprensible. ¿Por qué gritar 'Viva España' es una provocación?". A lo que Cuesta ha respondido apuntando a que estaría relacionado con el verdadero objetivo de Sánchez con esta manifestación:

"Tiene sentido, es una provocación con lo que está ocurriendo y hemos visto hoy. Pedro Sánchez está haciendo un caldo de cultivo, sabe que pierde las elecciones por la vía natural y necesita otras cosas que no sean unas elecciones normales. Necesita tensión, violencia y que la gente vaya a esas urnas de una forma emocional, sentimental y cargada de odio, porque sabe que por la vía racional no va a ganar las elecciones".