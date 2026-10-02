En directo | Cientos de personas abandonan la acampada de Sol para rodear el Congreso

Los manifestantes cargan contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y piden una huelga general contra el Gobierno

Inés, acampada, sobre las supuestas armas en Sol: “Si Almeida no ha cogido un cuchillo de pan en la vida, es su problema”

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Cientos de personas han salidos de sus tiendas de campaña en la Puerta de Sol para de manera controlada y pacifica realizar su anunciado rodeo del Congreso de los Diputados, en estos momentos, totalmente acordonado por la Policía Nacional. Al grito de “Huelga general” y con la intención de que los diputados de derechas que no piensan votar a favor de los dos decretos de vivienda planteados por el gobierno se lo piensen y pongan su granito de arena para solucionar la crisis habitacional que vive el país.

En directo desde la Puerta de Sol y acompañando a los manifestantes hacía su misión de rodear el Congreso de los Diputados, Clara Murillo ha dado voz a los cánticos y reivindicaciones pacíficas de los manifestantes.

Los jubilados cantan contra los partidos de derechas frente al gobierno: “No vamos a parar hasta llevar a Ayuso a Soto del Real”

Con pancartas contra Junts, PP, VOX, decenas de pensionistas se han manifestado frente al Congreso para mostrar su disconformidad con la negativa de la derecha a votar a favor del nuevo decreto de vivienda del gobierno. Además, han coreado canciones contra Isabel Díaz Ayuso.

Gabriel Rufián: “Junts no es consciente de lo que hoy va a provocar”

Muy serio, Gabriel Rufián ha atendido a los medios a su llegada al Congreso asegurando que la vivienda va a terminar con el partido socialista si no toma medidas, que nadie quiere ser el malo en esta película y que Junts no es consciente del daño que va a provocar con su negativa. Ante la posibilidad de un delante de las elecciones, Rufián ha pedido al Gobierno que no se suba en una ambulancia y que lo piense bien porque: “No tiene a nadie a la izquierda para sumar”.