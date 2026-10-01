Los acampados de Sol en protesta contra la crisis de la vivienda apuestan por una protesta pacífica: “Por cuatro energúmenos la líen, no se puede borrar la labor de todos”

¿Cada cuánto suenan las campanas de la Puerta del Sol? Los acampados denuncian que tocan cada 15 minutos de día y de noche

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Con gran educación y muy involucrados en su lucha por una vivienda digna en nuestro país, Inés y Hugo, dos de los acampados en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda que afecta a toda España, han asegurado que se trata de una manifestación pacifica y que trabajan para expulsar a todo aquel que provoque algún tipo de altercado o muestre conductas violentas.

Inés ha querido mostrar su malestar por las acusaciones del alcalde de Madrid de que en la acampada cuentan con cuchillos de gran tamaño y adoquines para atacar en casa de que fuera necesario: “Si Almeida no ha cogido un cuchillo de pan en la vida, es su problema”. Ha querido dejar claro que los cuchillos que tienen en las tiendas son para dar de comer a las más de 500 personas que allí se encuentran.

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Frente a las acusaciones de Antonio Naranjo respecto a altercados nocturnos y a la expulsión de ciertos medios de comunicación de la acampada, Hugo le ha dejado claro que no se consiente la presencia de gente que venga a increpar: “Si vienen a invadir la privacidad de los manifestantes, también se les echa”. Y le ha dejado claro al periodista que ellos no se sienten más que nadie, cuando le ha respondido con un “¿Quién creéis que sois?”, pero sí que: “Somos el futuro de este país”.

Inés ha querido dejar claro que: “Porque cuatro energúmenos la líen, no se puede borrar la labor de todos los que estamos aquí… A la mínima que hay alguien que crea revuelo, se le ha echado de aquí… Nos estáis juzgando por un vídeo de un minuto cuando llevamos 5 días luchando”.

Además, han intentado que se dejara claro que no se puede juzgar una manifestación por un altercado concreto y que en manifestaciones de otras índoles e ideologías. Respecto a su opinión sobre Ceuta, han intentado explicar que sería más eficiente: “Si se organizan entre ellos sería más rápido que una organización del Gobierno”, pero no han querido entrar en más detalles porque no les ha parecido correcta la formulación de las preguntas: “Usted distorsiona la realidad”

Ante sus palabras y su reivindicación María José Pintor, ha querido darles las gracias por su labor y mostrarles todo su apoyo, igual que Pablo Fernández: “Mientras haya gente como vosotros tenemos esperanza”.

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Los acampados de Sol quitan el ataúd de Ayuso en directo en ‘En boca de todos’: “No se permite ningún tipo de odio”

“No podemos definirnos como una manifestación pacífica, estar en contra del pelele de Ferraz y permitir este tipo de ataúdes”, ha asegurado Hugo al ver el ataúd con la cara de Isabel Díaz Ayuso e inmediatamente ha procedido a quitarlo porque no se podía permitir ningún tipo de agresión en su lucha.

Inés y Hugo, acampados en Sol: “No se tolera ningún tipo de palo, arma o actitud violenta en toda la acampada”

Han explicado en ‘En boca de todos’ como han detectado dos robos y han expulsado de la acampada al responsable que estaba borracho y armado: “Efectivamente han existido dos robos y se encontró a un hombre con un palo con pinchos, son dos incidentes que se han podido solucionar de forma pacífica… Estaba muy borracho, vimos que tenía un trozo de palé con un montón de clavos, era un tipo que se había colado, la tienda estaba medio quitada… A ese tipo se le echó, no se tolera ningún tipo de palo, arma o actitud violenta en toda la acampada”.

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