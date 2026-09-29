José Luis Martínez-Almeida: “Para la izquierda Maricarmen es un señuelo electoral”

El alcalde de Madrid explica los detalles de su mediación con Urbagestión para dar una solución habitacional a Maricarmen

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¿El beneficio de Maricarmen es a cargo de los impuestos de los madrileños? Es la primera pregunta a la que José Luis Martínez-Almeida ha respondido a Nacho Abad en ‘En boca de todos’. El alcalde de Madrid explica su acuerdo con Urbagestión y los detalles del programa ReViVa del Ayuntamiento para promover el alquiler de las casas vacías de la ciudad.

José Luis Martínez-Almeida ha explicado que el motivo principal de su mediación en el desahucio de Maricarmen viene movida por la petición de la empresa Urbagestión y ha insistido en que se vea la voluntad de llegar a un acuerdo por las dos partes. Ante la pregunta: “¿El beneficio de Maricarmen es a cargo de los impuestos de los madrileños?”, de Nacho Abad, Almeida ha dejado claro que está todo dentro de un marco de vivienda del Ayuntamiento y que: “No supone ningún coste adicional”.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con un plan de reactivación del alquiler que garantiza el pago del alquiler a los arrendatarios en caso de impago: “Si ponen su vivienda en arrendamiento en Madrid hay un seguro que les garantiza el pago durante el proceso… Esto es quitarle la razón a la izquierda porque este programa lo que hace es decirles a los inquilinos que pongan su vivienda en alquiler porque les garantizamos el pago”.

Actualmente, el Ayuntamiento ya cuenta con más de 700 viviendas adheridas al Plan ReViVa y cree que igual no las 150.000 viviendas vacías en la ciudad se unirían a él, pero sí un gran número. Asegura que: “Han desaparecido 50.000 viviendas de alquiler porque el gobierno no les garantiza no perder su casa”.

Nacho Abad ha entendido que el Ayuntamiento se hacía cargo del alquiler, pero Almeida ha matizado, que es un proceso en caso de conflicto y no para promover abusos de un doble ingreso: “Lo cubrimos durante un procedimiento de reclamación y si se da ese proceso, el Ayuntamiento interviene”.

Volviendo al tema de Maricarmen, José Luis Martínez-Almeida no ha dado cifras concretas, pero sí ha explicado que la anciana va a pagar un alquiler que supone: “Un 30% máximo de los ingresos que tiene”. Insistiendo en que el Ayuntamiento ha escuchado las necesidades de ambas partes, sí ha confirmado que la empresa inmobiliaria lo había pasado mal: “Lo ha pasado fatal, eso nos lo han trasmitido, han recibido todo tipo de amenazas y presiones y nos han dicho que lo han pasado fatal… A lo mejor no es el arrendamiento que hubieran querido hacer, pero sí es el mejor arrendamiento que pueden hacer… Me parece lamentable, pero no soy responsable de esa situación, yo soy responsable de buscar una solución…”.

“Para la izquierda Maricarmen es un señuelo electoral, existe Maricarmen porque es de Madrid por eso acampan en Sol y no en el Palacio de la Moncloa… Yo si pudiera los sacaba, pero los tiene que sacar el delegado del Gobierno… Si fuera en la Moncloa iría él mismo con la porra a echarlos, pero como es en la Puerta del Sol”, ha asegurado denunciando el supuesto interés electoral de la izquierda en esta situación.

Nacho Abad le ha mostrado los gritos contra su persona y la presidenta de la Comunidad de Madrid que se produjeron la pasada tarde durante la acampada de Sol y Almeida se ha mostrado contundente: “La inmensa mayoría provienen de los arrabales de la extrema izquierda que van contra Ayuso y Almeida… La vivienda les interesa para machacar a Ayuso y Almeida, pero no para buscar una solución”.

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