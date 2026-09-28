Horizonte Madrid, 28 SEP 2026 - 23:28h.

¿Cuál es la función de la Policía en la acampada? ¿Se apagaron las cámaras de seguridad?: Serafín Giraldo responde

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Según señala Carmen Porter, "se hablaba de que las cámaras, precisamente cuando están empezando a acampar, dejan de funcionar y no es un corte de estos que se vayan todas al garete, no, porque las que había en otras calles contiguas funcionaban perfectamente. Entonces, no se entiende muy bien".

Por esta razón, en 'Horizonte' reciben a Serafín Giraldo, inspector Jefe de Policía H50, para saber con exactitud qué fue lo que pasó exactamente.

La función de la Policía en la acampada

En primer lugar, el entrevistado aclara que la manifestación "fue comunicada la delegación de Gobierno y garantizada por la unidad de intervención policial". Por lo que, cuando finalizó y la acampada se empezó a montar, "se avisa al delegado de Gobierno para recibir órdenes de si se permite o no se permite que la monten", señala.

"En un primer momento sí que se puede evitar que monten esa acampada y se espera órdenes de delegación de Gobierno que lo puede evitar porque están ocupando una vía pública y esto contraviene la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana", informa el entrevistado.

Sin embargo, "el delegado de Gobierno a las unidades de intervención policial les dijo que se permitiese esta acampada", asegura. Esta es la razón por la que "ahora mismo entran en confluencia otros fundamentales, por ejemplo, un derecho de concentración, un derecho a la intimidad": "Hay que darse cuenta que estas personas están en tiendas de campaña, por tanto, ahora mismo la Policía ya no puede actuar sin autorización".

La Policía solo podría actuar "por razones de orden público", o lo que es lo mismo, por "peleas, peligro real, razones de orden público o por insalubridad grave", informa Serafín Giraldo. "A partir de ahí tendrán que ser los perjudicados, los vecinos mediante una acción administrativa, mediante una acción penal, los comerciantes, quienes promuevan la solicitud para evitar que estas personas estén ahí", añade.

Por lo tanto, actualmente "la labor policial ahora mismo sencillamente es de vigilancia y la labor de Policía Local será identificar y proponer para sanción a quienes dirigen esta concentración por contravenir las ordenanzas", concluye.

¿Qué pasó con las cámaras de seguridad?

En cuanto al funcionamiento de las cámaras de seguridad, Serafín Giraldo señala que, al estar instaladas las tiendas de campaña "se pueden vulnerar derechos con unas grabaciones permanentes" puesto que "se puede monitorizar la vida de estas personas: "Ese es el motivo por el cual se han apagado las cámaras, para no tomar imágenes que puedan dañar la privacidad de las personas que en este momento se encuentran acampadas en ese lugar".