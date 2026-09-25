Horizonte Madrid, 25 SEP 2026 - 23:48h.

David Alandete ha hablado con María Corina Machado y cuenta cuál es su situación actual

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En 'Horizonte' cruzan el charco para hablar con David Alandete porque ha vivido toda una peripecia intentando devolver a María Corina Machado a Venezuela, sin éxito. "La verdad que ha sido un periplo largo, interesante y frustrado", confiesa el periodista.

Según cuenta el corresponsal, él llegó a Panamá el pasado domingo donde se encontraba esperando instrucciones. A María Corina Machado, por su parte, le acompañaba un equipo muy pequeño: "Éramos dos periodistas, yo en representación del periódico 'ABC', y dos personas de seguridad, nada más".

¿Por qué se frustró su salida?

"Íbamos a recibir indicaciones y al final descubrimos que tenían una embarcación muy pequeña desde Panamá. El barquito pequeño iba a cruzar el Canal de Panamá, desde el Caribe íbamos a llegar a altas aguas enfrente de Venezuela y, de ahí, una pequeña lancha nos iba a llevar", comenta.

Esta es "una zona peligrosa" ya que "ahí es donde está la operación Lanza del Sur, que es donde las fuerzas aéreas de Estados Unidos patrullan en contra de los llamados narcobarcos", informa.

Cuando estaban a punto de abordar en la embarcación, la empresa dijo que se había roto el barco: "No dio alternativas". Más tarde, el día 22 de septiembre, María Corina Machado intentó volar en dos ocasiones con aviones privados a Curazao y Aruba y se le denegó el embarque: "Hay un gran bloqueo a su salida".

Y es que "ella viajaba con un pequeño documento que le había dado el gobierno de Panamá en el que ponía que su nacionalidad es venezolana. Pero el chavismo se hizo con una copia del manifiesto, se la filtró algún servicio de Inteligencia, e inmediatamente Jorge Rodríguez y el chavismo, mientras Delcy Rodríguez estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas, empezó a decir que María Corina Machado había renunciado a su nacionalidad venezolana y ahora era panameña simplemente porque iba con un salvoconducto", comenta el periodista.

La situación actual de María Corina Machado

"Seamos claros, la Premio Nobel de la Paz galardonada por el Comité del Nobel por intentar traer la democracia a su país está en un limbo, en un piso en el que yo he estado en Panamá, vacío, sin nada, esperando que se la permita volver a su país. No tiene sitio permanente", informa el periodista.

Tras conseguir hablar con ella, "nos dijo que siete veces desde el 26 de junio ha intentado volver a su país": "Siete veces por tierra caminando, por mar con las barcas y por aire embarcando aviones desde donde fuera y siete veces se le ha impedido la entrada a su país".