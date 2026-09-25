Horizonte Madrid, 25 SEP 2026 - 22:23h.

Además, la entrevistada da su opinión sobre la polémica del spray de pimienta en el Congreso

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Antonio Gómez se encuentra en los pisos verdes de Loma Comenar, en Ceuta, donde la Policía ha vuelto a detectar la presencia en un piso patera de nuevos inmigrantes. Según informa el corresponsal, fueron 14 los que sacaron el jueves noche después de un aviso por violencia de género.

"Se encontraron con la sorpresa de que dentro, en el interior, había 14 inmigrantes ocultos, indocumentados y, además, pagando a razón de 15 euros la noche", señala Antonio Gómez. Fueron detenidos tanto la mujer, como el hombre detenida la mujer y también.

El periodista se encuentra en este lugar con una joven ceutí muy indignada que "vive apesadumbrada permanentemente por la situación". Su nombre es Marina Rovira, "una voz realmente cualificada", apunta Antonio Gómez.

La denuncia de Marina Rovira

"Cada vez vamos a peor, estamos ya que no podemos, estamos hasta el último pelo. Estamos viendo cómo están convirtiendo nuestra ciudad en un CETI, a pesar de que nosotros nos hemos negado a ellos. Esto tiene 18 km2 y es que aquí no cabemos todo el mundo y estamos viendo que lo están haciendo en nuestras narices, se están burlando de nosotros", denuncia la entrevistada.

Y es que Marina Rovira considera que "al Gobierno le da igual": "Por eso cualquier cosa que pasa aquí es su responsabilidad".

En cuanto a la situación de las mujeres, asegura: "Lo estamos pasando realmente mal, las mujeres y todos los ciudadanos. Nosotras tenemos que ir con spray de pimienta, acosan por la calle...".

La entrevistada informa de que este mismo viernes "han detenido a tres por intento de secuestro a dos menores", por lo que se hace la siguiente pregunta: "¿Hola?, ¿dónde está la ministra de Igualdad? ¿Dónde está la candidata de Podemos, Irene Montero, que tanto defiende a las mujeres? ¿Qué pasa, que cuando el agresor resulta que es un inmigrante, todo el mundo cierra la boca?".

"Esto no es normal, vivimos con miedo. No olvidemos que aquí dentro hay yihadistas sueltos y que, encima, están haciendo campamentos por todos lados, en un espacio que los ceutíes no es por nada, también necesitamos más cosas: Necesitamos también más hospitales, necesitamos más sitio para los niños infantiles y al final estos espacios los están destinando a darle un lugar a personas que han venido, la mayoría, a invadirnos y no es justo", denuncia Marina Rovira antes de hacer una petición: "Por favor, necesitamos soluciones, necesitamos estar tranquilos".

Estas declaraciones en referencia a Irene Montero llevan a Bea Talegón a preguntarle cuál es la opinión de las mujeres ceutíes sobre las organizaciones feministas: "¿Estáis recibiendo algún tipo de apoyo o seguís acompañadas? ¿Está habiendo algún tipo de reacción por la que se os estén dando algún tipo de recomendaciones, de formación, de acompañamiento a la hora de poner denuncias, a la hora de tomar vuestras propias medidas de seguridad o no hace nadie nada?".

"Absolutamente nadie hace nada", responde. "Aquí entre vecinas se han organizado clases de defensa personal, nosotros mismos, pero aquí no ha venido nadie a preguntarnos cómo estamos. Las ONGs, que se supone que son para ayudar a todo el mundo, ninguna ha venido a preguntarle a algún abuelito que no puede salir de su casa a comprar si necesita que le traigan una bolsa de comida, ni organizaciones feministas, ni nadie", concluye.

Su opinión sobre la polémica del spray pimienta en el Congreso

Paco Pérez Caballero le pregunta a la ceutí cómo le ha sentado la polémica del spray en el Congreso, a lo que ella responde tajante: "Me parece ridículo que se le dé bombo a eso cuando aquí estamos viviendo una situación desastrosa".

"Que esa mujer haya tenido un gesto de empatía hacia nosotras sacando ese bote de spray pimienta, que realmente es algo que no va a matar a nadie, y que encima se la juzgue de esa manera, se la eche y se la ponga verde, pues no", añade.

Desde Ceuta, asegura que las ceutíes solo tienen agradecimiento hacia ella: "La aplaudimos porque ha tenido un gesto de solidaridad hacia nosotras, que lo llevamos todos los días en el bolso y los niños se lo llevan en los estuches a los institutos".

"Me parece ridículo que le den más bombo a eso que a la situación que aquí estamos viviendo, deberían de centrarse todos en lo que está pasando aquí", concluye.